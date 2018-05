El ‘Piojo’ Herrera huye del favoritismo

Ciudad de México

Miguel Herrera, entrenador de América, no comulga con las etiquetas previas que sitúan a las Águilas como el candidato más firme a hacerse con el título de Liga del Clausura 2018, el Piojo dijo que eso es más cuestión de la prensa, pero que su equipo está enfocado en lograr su pase en la cancha y no por lo que se hable en los medios.

"El favoritismo lo hacen ustedes (prensa) y la gente, nosotros trabajamos para hacer bien las cosas", señaló el entrenador en la conferencia previa al viaje a Torreón, donde mañana por la noche su equipo disputará el juego de ida de la semifinal contra Santos.

También, Herrera avisó que la experiencia que acumula en Liguilla no es un factor de peso, pues Santos ya eliminó a los Tigres, el equipo que contaba con Ricardo Ferretti, uno de los entrenadores más exitosos y con más recorrido en la Liguilla. "Esa parte no tiene ningún peso, se quedó fuera el de más experiencia que es el Tuca, puedes tener una idea de cómo se juega, pero no es algo que al final pese".

Asimismo, Herrera cree que las estadísticas que existen entre ambos equipos que han arrojado a los laguneros vencedores en la mayoría, tampoco pueden ser un factor de peso. En total se han visto la cara en cinco ocasiones, de las cuales cuatro ha ganado al conjunto santista, pero el Piojo ve eso como mera referencia numérica.

"Es una estadística, es historia, pero hay que tratar que ahora la estadística quede a nuestro favor. Veo a un rival fuerte y sólido por lo que lograron", dijo el entrenador antes de viajar a Torreón.

El once con el que jugará América mañana por la noche será: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Edson Álvarez, Bruno Valdez y Carlos Vargas en la retaguardia. Guido Rodríguez y Mateus Uribe en el medio campo, Renato Ibarra y Cecilio Domínguez como volantes y Jérémy Ménez y Oribe Peralta en el eje de ataque