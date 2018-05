Miguel Herrera señala que irán paso a paso en esta Liguilla

Ciudad de México

Miguel Herrera, entrenador de América, se marchó contento por la gestión que hizo su equipo en el partido contra Pumas, porque sus jugadores no se dejaron llevar por la confianza, sino que salieron a buscar el partido. Ganaron los dos encuentros de un clásico y eso siempre ayuda en lo anímico para fortalecer al grupo.

"Estamos muy bien, sabíamos que sería un juego difícil, pero el equipo fue certero en la primera que tuvo, después se trató de manejar el partido, los errores que tenemos hacen ellos conviertan su gol, pero el equipo se asentó y manejó el juego", dijo el entrenador.

Miguel ve a su América en evolución, que ha recuperado una forma que no tuvo en el cierre del torneo, pero sí en la etapa que define al campeón, aunque no se adelante y señala que van partido a partido sin creerse más que cualquier rival que les pueda tocar en semifinales.

"El equipo está para la semifinal, porque ya estamos ahí, vamos a prepararnos bien para los siguientes partidos. Entendemos cómo se juegan estos partidos y la Liguilla es la concentración total y que el equipo hace bien las cosas".

El Piojo apuntó que el arbitraje no puede ser visto como un factor que condicionó la serie contra Pumas, pues señaló que más allá de que no fue penal el primero que se marcó en el juego de ida, su escuadra fue superior en el trámite de los 180 minutos.

"No hicimos que ellos pelearan con el árbitro, el equipo se concentró porque recibimos patadas y les pedí que no reclamaran, ellos venían con esa idea de sacar el resultado y si se engancharon con el árbitro no es cosa nuestra, en el otro después la repetición por ahí el primer penal no es, pero hubo superioridad, ganamos 4-1, entonces no pasa por ahí, habría que preguntarle al árbitro por qué los echaron, son circunstancias del juego, aprovechamos la superioridad numérica y manejamos la pelota".

De cara a la semifinal, el entrenador azulcrema espera que su equipo siga mejorando, sobre todo en mantener la concentración para no recibir goles por esa cuestión. América entrenará este domingo en Coapa con trabajo de recuperación.