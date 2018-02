No hemos ganado nada: 'Piojo' Herrera

Ciudad de México

América ve hacia abajo al resto de equipos, instalado en la cima de la clasificación, vive un momento de bonanza futbolística y de resultados, pero Miguel Herrera, entrenador de las Águilas, tira de la prudencia, consciente que hay mucho camino por recorrer, el Piojo sabe que no es momento para tirar cohetes, porque faltan muchas jornadas y una Liguilla antes de sentirse campeones.

"No hemos ganado nada, si somos mejores es por lo que hemos mostrado en la cancha, pero no hemos ganado nada, estamos lejos de aspirar a un título o de pelearlo, vamos en proceso de calificación en los dos torneos, pero todavía no se gana nada", comentó.

Miguel destacó la actitud que ha mostrado su equipo en lo que va del torneo, apuntó que esa determinación de cada uno de sus jugadores y la competencia interna que hay, ha permitido elevar el rendimiento individual y colectivo, eso ha beneficiado al club y es lo que los tiene hoy punteros del torneo e invictos, aunque avisó que la condición de invicto tampoco es algo que genere una presión extra.

"Me gusta la actitud, la determinación y las ganas de no dejar perder un punto es importante, a veces ese punto te sabe a mucho, pero eso es lo valioso de este grupo: no dejar perder ningún punto, no caerse en ningún momento; perder el invicto no, en cualquier momento puedes perder, está dentro del futbol, lo importante es la actitud de los muchachos y esa es la que yo aplaudo".

Este sábado, América recibe a Tijuana, un club al que Miguel le guarda agradecimiento, pero ahora se debe a la causa azulcrema y más allá de los buenos recuerdos le interesa que su equipo siga por la misma senda de encaminarse a la Liguilla sin importar los sentimientos del pasado.

"Estoy agradecido con la gente de Tijuana por todo el trato que me dio, pero quiero que gane América y que siga sumando para lograr la calificación. Es un equipo que está haciendo bien las cosas, hizo un buen partido contra Pumas, aprovechó sus errores y fue muy contundente, nosotros tenemos que tener la conciencia de tener la pelota, de estar concentrados y que somos locales, porque es muy importante sacar tres puntos de local".

Para el duelo contra Xolos, el Piojo le dará rotación a Mateus Uribe, uno de sus jugadores que ha tenido un buen rendimiento, lo hace porque el colombiano registra cuatro amarillas en fila y está en riesgo de perderse el Clásico Nacional de la próxima semana, por lo que prefiere tenerlo a disposición para el juego con Chivas. El otro extranjero que no estará en la lista de convocados es Darwin Quintero, quien sigue sin resolver su situación.

El once para este sábado es: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Guido Rodríguez, William da Silva, Andrés Ibargüen, Renato Ibarra, Jérémy Ménez y Oribe Peralta.