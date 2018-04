'Piojo' descarta que MLS y Liga MX estén al mismo nivel

Toronto

Miguel Herrera, técnico del América de México, descartó que la MLS esté al mismo nivel que la Liga MX, pese a la gran inversión que han realizado para contratar a jugadores de primer nivel mundial.

“La inyección de dinero que meten es muy importante, trajeron jugadores que es casi imposible pelear contra eso, de pronto los sueldos que manejan para tres jugadores franquicia de cada equipo, con sueldos de ocho o 10 millones de dólares, en México no se paga eso, no hay esos alcances, pero nuestra liga está muy sólida y fuerte, no quiere decir que ellos nos alcancen”, dijo.

Destacó que el futbol mexicano compite “contra el país más poderoso económicamente hablando, sus deportes son muy fuertes, tienen mucho dinero y hoy han visto en el futbol una inversión muy fuerte las personas de dinero de Estados Unidos como para pensar que pueden hacer crecer rápido su liga”.

“Nuestra liga es muy fuerte y sólida, no competimos con la MLS, competimos con Ligas de Europa y por supuesto que la MLS quiere alcanzar a la liga mexicana para en un momento competir con las de Europa”, apuntó.

Manifestó que esa superioridad se debe confirmar sobre el terreno de juego, no solo con un futbol vistoso, sino con goles que les permitan resolver la serie a su favor.

“Vi los dos partidos de Toronto y Nueva York contra Tigres y Tijuana, me parece que jugaron mejor los dos equipos mexicanos, pero a veces no se gana con jugar mejor o hacer bien las cosas, se gana con goles y ellos fueron prácticos al anotar los goles en los momentos justos y eliminar a los dos equipos”, sentenció.

Los equipos de Toronto FC y América se verán las caras este martes en el duelo de ida de semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF.