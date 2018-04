'Piojo' denuncia agresiones a jugadores de América en Toronto

Ciudad de México

Miguel Herrera denunció que los elementos de seguridad del BMO Park agredieron a algunos de los jugadores de Club América, todo esto al finalizar la ida de las semifinales de la Concachampions.

De acuerdo al técnico azulcrema, los policías y sus futbolistas protagonizaron algunos empujones, algo a lo que el Piojo no le encuentra razones, e inclusive aseguró que personal de Concacaf fue testigo.

“La verdad es que me parece una ciudad espectacular, también me sacó de onda que la policía de una ciudad tan tranquila y segura se comportara de esa manera”, expresó el estratega en la rueda de prensa posterior al juego. “No nada más lo puedo decir yo, la gente de Concacaf lo vio, no es condicionar nada, ellos van a llegar a México y saben que estas cosas no pasan, ha habido momentos de calentura y la policía no se mete a golpear a nadie”.

Pero la cosa no terminó ahí. Miguel Herrera también señaló al árbitro costarricense Henry Bejarano, de quien aseguró que tuvieron un trato distinto previo al encuentro.

“Desde el vestidor los árbitros llegaron de mala actitud. Los jugadores se ponían las licras de otro color y porque eran negras se las quitó”, explicó. “El cuarto árbitro iba de payaso y de sangrón, esas condiciones te enseñan que los silbantes no iban con el sentido de pitar parejo; cuando ves que vienen árbitros ticos no hay buena vibra”.

¿Qué dejó la derrota 3-1 contra Toronto?

“Nosotros fallamos y ellos fueron certeros. Tuvieron tres llegadas importantes y las culminaron con base en errores nuestros. Hicimos un gol de visitante y es importante”, recapituló el técnico americanista, además de asegurar que se trató de una cancha difícil. América tendrá la oportunidad de remontar el próximo 10 de abril en el Estadio Azteca, cuando se juegue la vuelta.