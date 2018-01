“No hubo exceso de confianza”: Miguel Herrera

Ciudad de México

Luego de que Pachuca le empatara en los últimos minutos a su América, Miguel Herrera fue tajante y negó que su equipo se confiara de abrir el marcador de forma temprana.

“En los primeros siete minutos no hubo exceso de confianza; el penal no se falló por eso, se pateó mal y se erró. Tuvimos al final del primer tiempo una jugada de Henry que desafortunadamente no se concreta, tuvimos cuatro más de gol y con eso insisto en que no hubo exceso de confianza. Solo dejamos de tener la pelota y las fallas nos costaron goles”, sentenció el técnico.

El Piojo destacó que su equipo erró en las ocasiones que tuvo y eso, ante un rival, siempre terminará costándote puntos: “Hubo muchos desaciertos por parte de nosotros, Pachuca es un equipo con gran espíritu combativo y cuando tuvimos la pelota, se las regalamos y nos costó los tres puntos”.

Además, el entrenador azulcrema no quiso inculpar a nadie por los goles que Pachuca le anotó, pues es un equipo y lo bueno o malo es responsabilidad de todos. “Me parece que Vargas hizo un buen trabajo; Edson pues es chavo y poco a poco vuelve al ritmo. Me parecen más grave las distracciones que nosotros pudimos tener, que lo que un solo jugador hace”.

Respecto al desempeño de Henry Martín y la titularidad que se ha ganado, Miguel Herrera defendió a su jugador y aseguró que no le regala nada, todo se lo ha ganado a pulso.

“Henry no juega porque me caiga bien, es un gran delantero, como pocos, y muy efectivo. Cuando lo vi en Tijuana me llenó el ojo y por eso lo trajimos. Él está respondiendo cómo debe ser, con goles; me gusta su accionar y por eso se ha ganado la titularidad”, dijo el entrenador.