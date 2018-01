"Merecíamos otro resultado": 'Piojo' Herrera

Ciudad de México

Hace muchos años que un entrenador de América no comparecía en conferencia de prensa, después de un encuentro ante Pumas y en Ciudad Universitaria. Este domingo, Miguel Herrera lo hizo, luego de un acuerdo de paz que las directivas de ambos equipos consiguieron previo al duelo. Sin embargo, el entrenador azulcrema no lo hizo con el mejor humor, por el empate sin goles.

A consideración de Miguel Herrera, su equipo merecía un poco más que la igualada en el Pedregal: "El resultado en sí no es malo, pero sí me voy con un sabor amargo. Me parece que mi equipo estuvo encima, que logramos quitarles el balón; la realidad es que ambas defensivas estuvieron a la altura y contuvieron al respectivo ataque", dijo en conferencia de prensa.

Sobre el arbitraje de Luis Enrique Santander, que expulsó a Mateus Uribe en los instantes finales, Miguel Herrera habló claro sobre el desarrollo de su participación: "Me parece que el chico había hecho una gran labor arbitral, pero en la expulsión no lo entiendo. No puedes echar a un jugador que intenta tirarse una chilena y por ende, le pega a un rival. Es increíble".