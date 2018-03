“No las metemos y las que metemos, no nos las valen”: Herrera

Guadalajara

El 'Piojo' Herrera, entrenador del América, aprovechó su intervención ante los medios para hablar del trabajo del silbante Fernando Guerrero, la mayoría de sus respuestas fue para hablar del silbante central y recriminó que les haya anulado el gol de Cecilio Domínguez.

"Bien sabíamos que Chivas es un equipo que no venía jugando mal, que no había podido concretar, pero el equipo termina siendo dominador, intentando ganar, desafortunadamente no la metimos y la que metimos no nos la valen. Es que nos afecte el trabajo, nos molesta, luego no quieren que uno reclame, está bien si marca la jugada del gol de ellos como no falta, entonces no debe marcar otras dos de nosotros, el 'Cepillo' se barre y en lugar de darnos saque de banda marca falta, eso es lo que molesta al jugador y a la banca, pero debemos pensar en lo nuestro".

¿Le sorprendió Chivas que en la previa del partido lucía como víctima?

"No, venía haciéndolo en todos los juegos, con intensidad y entrega, en un clásico más, el orgullo da un extra, cuando nos asentamos pudimos empatar y tuvimos jugadas para inclinar la balanza, pero así es esto del futbol", comentó Herrera.

Miguel resaltó el trabajo de sus jugadores y sentenció que no es casualidad que sigan invictos y declaró que le gusta la manera en que se entregan en la cancha para mantener el invicto.

"Hemos tenidos errores pero tenemos mucho mas aciertos, por algo seguimos invictos, es un equipo que sale a ganar, que no escatima en nada, le equipo salió a buscar hoy el partido, ante un equipo que lucha y mete que da el extra, para mí fue un partidario porque los dos equipos buscaron el arco contrario".