Miguel Herrera destaca la labor de todos

Querétaro

Miguel Herrera, entrenador de América, salió satisfecho con el primer triunfo de su equipo, porque aun sin estar todos sus jugadores a disposición, pudieron iniciar con un buen resultado el Clausura 2018, un torneo en el que están obligados a recuperar protagonismo y pelear por el título de Liga.



El Piojo destacó la labor de todos sus jugadores y apuntó que la falta de gol que acusaron en el cierre del Apertura 2017 es un capítulo cerrado y ahora están enfocados en ir creciendo partido a partido.



"Es otro torneo, el pasado fue una liguilla mala y ya cerramos ese capítulo, Gallos se armó bien y supimos manejarlo bien, me parece que Marchesín estuvo bien y nunca le hicieron una jugada de peligro y eso habla bien de la defensa", valoró el entrenador.



En principio, Miguel tenía presupuestado que jugara de arranque el mediocampista colombiano Mateus Uribe, pero tuvo que modificar su once porque el sudamericano despertó con fiebre y por ello entró Darwin Quintero en el cuadro de inicio, el desempeño de éste fue aceptable y dio un pase de gol. Respecto a su situación, el timonel apuntó que todo sigue igual y mientras no se concrete alguna salida, él no dejará de tomar en cuenta a nadie. Además valoró el desempeño de Henry Martin, quien tuvo sus primeros minutos como americanista y su gol valió un triunfo.



"Todos jugaron bien, en lo privado destacaremos a cada uno. A Henry lo tiramos a la izquierda y lo entendió bastante bien hizo de todo, recortó, disparó al arco y también defendió y Darwin creo que hizo un buen partido. Matheus iba a ir de titular pero tuvo fiebre en el día y Darwin reaccionó bastante bien. Va a jugar el que mejor ande, mientras sigan en el club los vamos a seguir considerando para jugar", comentó.



Cuestionado sobre la integración que tendrán los refuerzos en su once después de que anoche los jugadores que tuvieron actividad van marcando la pauta, el Piojo dijo que será prudente y no forzará nada, que Andrés Ibargüen y Jérémy Ménez tendrán actividad hasta que estén en un punto ideal.



"Los que lleguen hasta que estén al cien los vamos a integrar y a ver si podemos contar con ellos para la siguiente o la tercera fecha. El equipo me dejó tranquilo con una buena actitud y esperamos tener mejor contundencia".



Por otra parte, Henry Martin valoró su debut, una presentación de ensueño con la camiseta de las Águilas, sobre todo porque le sirve parabir tomando confianza.

El delantero nexicano apuntó que pese a la llegada de más refuerzos en ataque está listo para pelear por un lugar en el cuadro americanista.



"Fue un debut de ensueño, me deja muy feliz y respecto a lo de los refuerzos, yo no me siento presionado por la llegada de nuevos jugadores, es competencia interna y conozco a Miguel, sé que con él siempre juega el que está mejor".