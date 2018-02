El equipo está llegando al nivel: Miguel Herrera

CIUDAD DE MÉXICO

América gustó, ganó y goleó. Ese es el equipo que Miguel Herrera deseó desde hace mucho y está a nada de llegar al punto máximo. Un reflejo de ello fue la victoria redonda que sacaron en casa frente a Morelia, aunque el entrenador confesó que no les fue fácil aunque así pareciera.

"El equipo lo hizo bien, a pesar del gol de los rivales reaccionó bien. Pareciera que fue fácil por el marcador pero no; Morelia es un equipo que corre muchísimo, que busca, tienen una gran capacidad física pero los muchachos respondieron como debía ser. El equipo está llegando al punto que queremos".

El Piojo comentó que la actuación de Jérémy Ménez lo dejó satisfecho porque cada día encuentra mejor ritmo. "Jugó cerca de 60 minutos, sabíamos que se iba a desgastar pero mientras estuvo en la cancha se adaptó bien e hizo su trabajo. La única forma de que llegue al cien por ciento es dándole titularidad".

En el partido de hoy sorprendieron los cambios que de inicio y en la segunda parte Miguel Herrera le dio al equipo y aseguró que todo fue "Por la cantidad de partidos hemos hecho rotaciones y modificaciones pero todo tiene un fin: que el conjunto esté en ritmo y entiendo las ideas de lo que queremos" sobre todo atendiendo el tema de que Oribe Peralta fue banca.

LAS NEGOCIACIONES POR DARWIN SIGUEN

Muy a su manera directa de ser, El Piojo pidió a los medios de comunicación dejar de inventar chismes y aclaró la situación de Darwin Quintero con el equipo.

"Las pláticas siguen, todavía no se cierra es lo que me ha dicho la directiva. Pero no es ninguno de los dos equipos de Canadá que han dicho, para que no hagan chismes dónde no. Pero como yo les dije, si a mí no me definen yo voy a seguir utilizando a los activos del club. Y si lo tengo entrenando, debo ser justo con el muchacho. Es alguien que se adapta y conoce bien al club. Si se logra la negociación esta semana, estaremos agradecido por lo que hizo, sino aquí lo tendremos participando".

En relación a los abucheos que Quintero recibió cuando entró de cambio, Herrera dijo que "la gente tiene derecho a silbar, yo sé que el jugador está haciendo su chamba"