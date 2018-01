Carlos Bacca no llega a América: Miguel Herrera

Ciudad de México

El estratega del Club América Miguel Herrera, aseguró que el delantero Carlos Bacca no llegará como refuerzo para el Clausura 2018 de la Liga MX.

Luego de que hace algunas horas, sonara el nombre del ariete colombiano para fichar con el conjunto de Coapa, el técnico mexicano aseguró: "Tal vez llegue un refuerzo colombiano, pero no es Bacca, no saldría del Villareal. Sí preguntamos por el pero nos dijeron que no".

🚨 El Piojo Herrera aseguró que Carlos Baca no llega al #América 🦅, el que podría llegar es 🇨🇴 o 🇦🇷 pic.twitter.com/iWuM105eOU — TVC Deportes (@TVCDeportes) 30 de enero de 2018

Del mismo modo, no descartó la llegada de otro jugador: "Si existe la posibilidad de traer otra gente, que bueno es bienvenido, no vamos a traer a nadie nada más por traerlo" finalizó.