Luuk de Jong continúa en la mira de América

Esta mañana, América confirmó lo inminente: el francés Jéremy Ménez se convirtió en nuevo jugador azulcrema y este fin de semana arribaría a México para presentarse en el club; sin embargo, Miguel Herrera comentó que siguen con las negociaciones con el delantero Luuk de Jong del PSV.

"Lo de Luuk sigue siendo un tema de negociación, Santiago (Baños) continúa en esas labores para poder ficharlo, pero también existen otras opciones", dijo Herrera y añadió sobre las salidas que "el único que tiene ficha de compra es Silvio Romero, de ahí en fuera nadie más está previsto para salir. América no tiene ya la intención de prestar jugadores porque cuando lo hace, le pintan el dedo".

Por su parte, el 'Piojo' se dijo contento por la llegada del francés Jérémy Ménez y dejó en claro que las Águilas no están en problemas financieros, simplemente buscan jugadores de calidad y que aporten al club.

"Agradecido con la directiva. Son tiempos difíciles de contratación más no de dinero, para que no digan que América tiene problemas económicos. No estamos buscando jugadores que tengan pase libre, sino que aporten al equipo y nos permitan cumplir con los objetivos", dijo el entrenador en conferencia de prensa.

Respecto a la baja actividad que Ménez ha tenido en el último año, Herrera pidió paciencia, darle el voto de confianza al jugador y justificó su sequía goleadora ante la poca solvencia económica de la liga turca: "yo no traigo jugadores por el nombre, sino porque me llenan el ojo y los necesita el club. Sé que Jérémy no ha marcado pero por qué creen que no lo hizo... Porque la liga turca no paga y es muy difícil hacer goles cuando no ves nada redituado, por eso el pidió expresamente su salida".

América debutará en la Jornada 1 del Clausura 2018 ante los Gallos Blancos y el entrenador americanista aseguró que ve bien a su equipo para salir con la victoria.

"Los veo en buena forma. Todos los jugadores llegaron en tiempo, no hay pretexto de nada. Tenemos que iniciar con pie derecho el torneo; sabemos que Querétaro tiene problemas porcentuales pero hizo buenos partidos", finalizó.