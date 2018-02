'Piojo' descarta que Monterrey y Tigres sean 'grandes'

Ciudad de México

Miguel Herrera, técnico del América, descartó que equipos como Tigres de la UANL o Monterrey estén al nivel de los llamados “grandes”, más allá de los títulos que han conseguido en los últimos años y la calidad de sus planteles.

“No hay manera, dirigí Monterrey, vive sueña y duerme, en calidad la afición primero es futbol y luego respiran, pero hasta ahí, después no hay manera de compararlos con Chivas y América, todavía no, hay distancia”, señaló.

Manifestó que sin duda dichas instituciones han creado planteles con jugadores de gran calidad que todo mundo reconoce, pero todavía hay otros aspectos que se deben tomar en cuenta recibir esa distinción.

“Sí han armado equipos extraordinarios, han gastado mucho dinero para armar planteles que siempre pelean arriba, pero en los últimos años Tigres ha jugado cinco finales y ganado cuatro; América se ha llevado cuatro, Monterrey una, Santos tres, pero es parte de la competencia”, apuntó.

Recordó que América no ha dejado de pelear arriba, ha sido solo un torneo en que quedó fuera por un gol, “me parece que no es el contexto, respetando a los medios regios que son muy apasionados, todavía no hay comparación”.

Negó también que se pueda considerar un “clásico” el duelo entre América y Tigres, ya que para el cuadro capitalino esta distinción solo la tienen los juegos con Guadalajara y Cruz Azul.

“Se trabaja igual para todos los partidos, es un duelo importante, pero que sea un clásico, para mí no lo es. El entorno contra Chivas o Cruz Azul es distinto, te metes a la cabeza lo que es el orgullo de la afición, trabajas para jugar con un equipo fuerte”, apuntó.

Descartó que Tigres se cuelguen de la fama de un equipo grande como América, ya que los actuales campeones han demostrado calidad y por algo defienden la corona.

"Tigres ha hecho torneos trascendentes para ser importante, sí es grande o no, no nos toca decirlo, eso involucra otras cosas", sentenció.

El cuadro capitalino viajará esta tarde a la “Sultana del Norte” para verse las caras con Tigres, duelo que se celebrará este sábado a las 19:00 horas en el estadio Universitario dentro de la fecha seis del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.