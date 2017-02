Llegan las Águilas a vencer la nostalgia

Torreón, Coahuila

Íntima llegada tuvo a la Comarca Lagunera el conjunto de las Águilas del América, para enfrentar este miércoles al Santos Laguna, por el pase a octavos de final de la Copa MX.

Reconoció que no es fácil regresar, los sentimientos tienen que quedar de lado y como todo profesional habrá de ayudar a su equipo a encontrar la victoria.





El cuadro capitalino aterrizó pasadas las 18:00 horas al aeropuerto local, un arribo discreto ante la escasa presencia de aficionados, lo que permitió a los jugadores salir por el acceso principal.

El guardameta Agustín Marchesín manifestó el sentimiento de regresar a la Comarca, donde no hace mucho sintió un gran apoyo defendiendo la meta albiverde.

"Estoy contento de regresar a un lugar donde viví cosas muy lindas, al que le estoy agradecido, me tocó, en lo familiar, compartir muchas cosas, así que estoy feliz de regresar a un lugar tan hermoso", expresó el guardameta.

Luego añadió: "Venimos a buscar los tres puntos, necesitamos sumar para definir en casa, ser el primero, sabemos que será un partido difícil y venimos a dar lo mejor".

Acerca del recibimiento que le dieron los aficionados, el argentino expuso: "Me tocó estar acá dos años, ganar dos campeonatos, ellos saben que mientras estuve aquí quise la camiseta, la amé, me entregué al cien y obviamente es difícil para enfrentarlo, pero hoy me debo al América y vengo a buscar los tres puntos".

"Es muy grato regresar, tengo recuerdos muy frescos, no hace mucho estuve defendiendo la playera de Santos y ahora vengo con otros colores, defendiendo a una institución a la que le estoy igualmente agradecido por darme la oportunidad de jugar", apuntó.

Indicó que a pesar de que los resultados no se le han dado al América, confía que en cualquier momento el equipo entre en una racha positiva, para eso han estado trabajando y espera que en la Copa puedan dar otro paso hacia adelante.

Por otro parte, en su más reciente duelo de liga, América venció a domicilio a Santos por marcador de tres goles a uno.





En la primera vuelta, las Águilas vencieron en el Azteca por marcador de tres goles a dos a Santos , con anotaciones de Osmar Mares, Darwin Quintero y Silvio Romero.

Las últimas 3 visitas de las Águilas al Corona, han finalizado con triunfo para los de Coapa; sin embargo, ahora llegan en condiciones muy diferentes ambas escuadras.





