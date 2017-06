Luis Reyes no sale de Atlas

Ciudad de México

Club América se quedó sin la posibilidad de conseguir a Luis Reyes bajo ninguna circunstancia, así lo aseguró Miguel Herrera en el segundo día de actividades de la Reunión Anual del Futbol Mexicano, desarrollada en Cancún.

“No, Luis Reyes ya nos dijeron que no sale y respetamos la decisión de la gente de Atlas. Nos gusta la calidad del jugador pero no es no y tenemos que buscar otra alternativa”, comentó ‘el Piojo’ a los medios de comunicación.

Horas previas, Antonio Mohamed, entrenador del club Monterrey, descartó el interés del equipo por los servicios del lateral mexicano.