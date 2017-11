Ahora, América se concentra en la liguilla

Ciudad de México

A pesar de la dolorosa eliminación del América en Copa, de caer con una polémica en la tanda de penales frente a Monterrey, por el estado de la cancha, Las Águilas se concentran en recomponer el camino y seguirle brindando satisfacciones a su afición y por ello, Miguel Herrera aceptó que su plantel se concentrará de lleno en ser protagonistas en la Liguilla.

"El vestidor está dolido, pero también sabemos de que estamos a punto de comenzar una fase definitiva como la Liguilla y para eso hay que ganar este fin de semana (Santos). Reconocemos los errores que nos dejaron fuera de la Copa y los tomamos para no repetirlos. El plantel sabe que quedamos a deber por distintas situaciones, pero también sabemos que ahora nos queda enfocarnos en pelear por el título del torneo".

Miguel Herrera: "Más allá de la molestia natural por quedar fuera de la Copa, el equipo está sólido en el vestidor; queremos trascender en la Liguilla". pic.twitter.com/4AYMejQz5A — Rubén Guerrero (@RubenGuerreroA) November 16, 2017

Sobre la problemática visible que ocasionó el mal estado de la cancha en Monterrey, si bien Herrera aceptó que estaba en estado deplorable, asumió los errores propios y de sus dirigidos para que América no avanzara a la Final de la Copa: "Sí, estaba en pésimo estado, pero eso no fue el factor determinante; cobramos mal la tanda de penales y eso ocasionó que quedáramos fuera".

Consciente de que en América es corto el margen de maniobra cuando los resultados no se dan, el propio Herrera habló de las consecuencias de la eliminación en el torneo alterno a la Liga: "Aquí, si no sales campeón, es un fracaso, así se toma por los medios y la afición y mis jugadores lo saben. Aceptamos que no se cumplió ese objetivo trazado".