‘Chepe’ Guerrero se despide de América

Ciudad de México

José Daniel Guerrero se despidió del América a través de una carta en redes sociales, donde agradeció a la institución y a la afición el cariño que siempre le mostraron.

"Las despedidas nunca me han gustado, pero no puedo irme sin agradecer a esta gran institución, que a pesar de que saben que siempre seré Atlantista, este club se ganó completamente mi cariño y respeto. Agradezco a la gente que me dio la confianza para portar esta playera, nunca dejaré de agradecerles por permitirme vivir estos 3 años tan buenos en lo personal y profesional", escribió el ex azulcrema.

'Chepe' Guerrero fue transferido este miércoles al Club Puebla, equipo con el que estará jugando para el Apertura 2017, al mando de Rafael 'Chiquis' García, quien tendrá su debut como director técnico.