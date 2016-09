Ambriz, "jodido" y "un poquito inquieto"

Ciudad de México

Ignacio Ambriz ya lo aceptó. El técnico de América está preocupado por su equipo, que no sabe ganar en casa y, por si fuera poco, no encuentra razones para el comportamiento de su oncena en el campo. Nacho se fue "jodido" por el 2-0 en contra ante León.

"Pedir una disculpa. No hicimos un gran trabajo. Nos cerró todos los espacios. No me siento nada bien, el partido pasado hicimos un gran esfuerzo, no nos salió nada, hoy tenemos que estar un poquito inquietos porque esto es de resultados. La afición tiene todo el derecho, me siento apenado, me voy jodido. Necesitamos volver a las bases. Algo no estoy haciendo bien. Hay que ser autocríticos".

Además, Ignacio no tiene claro en qué falla su equipo; peor aún, tiene una semana doble con vista a Necaxa y recibiendo a Pumas en ocho días. "Hoy es por todo, no coordinamos, no teníamos idea para atacar. Nos jugaron bien para salir al contraataque. No tengo una semana completa. Está pasando por lo mental, estamos recibiendo el gol y no tenemos los arrestos futbolísticos para superar al rival".

Finalmente, Ambriz explicó que intentó 'improvisar' ante una Fiera que exhibió profundidad con su nuevo técnico: Javier Torrente. Su plan falló.

"Cuando las cosas no salen intentas modificar el parado del equipo. A lo mejor no fui capaz de estudiar bien al León. Hoy no nos salió nada".