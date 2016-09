Ignacio Ambriz, fuera del América

Ciudad de México

Se acabó. Ignacio Ambriz dejó de ser el entrenador del América tras la derrota con León de este sábado. El anuncio lo dio el presidente deportivo Ricardo Peláez. "He llegado a la conclusión y he tomado la decisión de que el cuerpo técnico de Ignacio Ambriz ha quedado fuera de la institución, para el partido del martes dirige el director de la Sub 20 que es Israel Hernández con Raúl Rodrigo Lara y estoy esperando platicar con Carlos García el preparador físico, yo creo que él se va a quedar y vamos a esperar para tomar la decisión entre hoy mañana y pasado de quién será el nuevo técnico del América", dijo Peláez en las instalaciones de Coapa este domingo.

El directivo añadió que "no me había tocado a mí quitar o cortar un proceso, normalmente se terminan los procesos y se toman las decisiones. Es la primera vez que me corresponde hacerlo y afortunadamente hoy estamos en zona de calificación en la Liga estamos esperando iniciar la copa en casa como primer lugar y tenemos el Mundial de Clubes enfrente. Entonces los recos son los mismos las metas no cambian los objetivos son iguales y la determinación el compromiso con nuestra afición no varía absolutamente nada".

América visitará a Necaxa este martes en partido correspondiente a la Jornada 10.