Cristante y Herrera protagonizan pelea

Corría el minuto 70 del partido entre América y Toluca, cuando en una jugada sin trascendencia, los técnicos de ambos equipos estuvieron a nada de agarrarse a golpes, ya que se calentaron por una supuesta falta.

Miguel Herrera y Hernán Cristante comenzaron a hacerse de palabras y poco a poco se fueron acercando hasta que se encontraron, posteriormente se comenzaron a empujar y el entrenador del Toluca tomó del cuello a su colega de América.

Finalmente los jugadores terminaron por separar a los entrenadores que se disculparon y se dieron un abrazo, para después ser expulsados.

América perdió el invicto ante Toluca en el Estadio Azteca.



¡Óigame no, Óigame me no!



- Me ahorcaaa y luego siento como que me ahogo 😁



Hernán Cristante vs. Miguel Herrera pic.twitter.com/cbUtGOn55T