La Volpe culpó a Cuauhtémoc tras goliza de Chivas

Ciudad de México

Cuauhtémoc Blanco fue uno de los responsables de aquella goliza que Chivas de Guadalajara le regaló a las Águilas del América en el Invierno 1996, así lo consideró Ricardo La Volpe en su momento, reveló Germán Villa en entrevista con TVC Deportes.

"Me tocó desafortunadamente. Fue un resultado de escándalo y que a la gente, tanto de América como de Chivas no se le olvida; expulsaron a Luis García, Cuauhtémoc Blanco ingresó en el segundo tiempo, Pedro Pineda; les argumentaba y les echaba la culpa a ellos, que había perdido por ellos, porque no habían hecho lo que les había pedido. Cuauhtémoc andaba por todos lados, y me parece que hasta ahí quedó. A Luis García no le dijo nada, y me parece que era un momento mucho de calentura, y no se habló tanto del tema. Se habló con él regresando a México y fue cuando lo dieron de baja, lo despidieron".

Consigue tus boletos para el Clásico Nacional



Además, Germán puntualizó que una caída el sábado en el Clásico Nacional ante el Rebaño sí es motivo para echar, otra vez, a Ricardo Antonio de la dirección técnica del club crema.

"Sí, respeto a la afición, directiva, a él, dejar el equipo, pero no sé qué barajas tengan en la mesa. Están en la fecha 6 y están a tiempo de enderezar el rumbo".

Las Águilas tendrán un par de jornadas de alta exigencia, ya que visitarán al equipo de Matías Almeyda (J7) y después recibirán al Cruz Azul del español 'Paco' Jémez.

AQUÍ EL VIDEO DE LA HISTÓRICA PALIZA