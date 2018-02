Miguel Herrera frustrado tras empate ante Xolos

Ciudad de México

Cuando más se esperaba de América tras la gran exhibición en Concachampions, el cuadro azulcrema no pudo romper el cero del marcador y tuvo que conformarse con un empate, situación que los dejó frustrados, según palabras de Miguel Herrera.

"Es frustrante porque intentamos de larga y media distancia, a balón parado, con tiros centros pero no pudimos. El equipo me gustó porque propuso, era un partido planeado para ganar pero cuando el rival defiende con once atrás, es imposible", dijo el timonel.

Además del planteamiento altamente defensivo de su rival, sus pupilos se vieron ofuscados a la hora de rematar; sin embargo, al Piojo eso no le preocupa porque fueron ocasiones contadas, la actuación de Lajud para él fue destacable.

"Las oportunidades las tuvimos, pero desafortunadamente el planteamiento del rival no nos permitió concretar... No me preocupa que (mis jugadores) hayan fallado y menos después de los cinco goles que hicieron a mitad de semana. Hay que pensar que gran parte de este empate se debe a la gran actuación de Lajud".