“Sí, es fracaso”: Herrera

Ciudad de México

Ni los mejores refuerzos pudieron llevarlo a la gloria. Una vez el América de Miguel Herrera se quedó a un paso de la gran final. Errores puntuales fueron los que los dejaron fueran, pero fiel a su forma autocrítica de ser, el Piojo aceptó que sí es un fracaso la eliminación, pero se queda tranquilo porque su equipo buscó el partido.

"El equipo jugó bien, intentó. El duelo de ida fue el que nos perjudicó y aquí tuvimos que arriesgar demasiado. Desafortunadamente sí es fracaso, cuando aquí no traes un título, es fracaso", admitió el entrenador azulcrema y añadió que "aún tengo dos años de contrato, la decisión sobre mi permanencia es de la directiva, no mía".

En su lectura del partido, Herrera vio que su conjunto comenzó a desesperarse y a regalarle jugadas a Santos, errores que catalogó de infantiles y que sin duda les pasaron factura.

"Nos faltó calma y tener más la pelota, no cederla. Arrancamos muy bien, pero perdemos una pelota por desatenciones infantiles y nos hacen el 2-1. Nosotros no fuimos certeros, obvio que ellos iban a aprovechar los espacios que dejamos porque estamos volcados al ataque. Ahora, insisto, no podemos tener errores tan infantiles como dejar que alguien se te filtre por el centro de tu zona", dijo el entrenador.

Al término del partido, los jugadores americanistas permanecieron varios minutos en la cancha. Algunos deambulaban sin sentido, otros tomaban su cabeza. Estaban en shock. Al ser cuestionado sobre este episodio de incredulidad ante la eliminación, el Piojo comentó un poco de la charla que tuvo en antes de bajar a conferencia.

"Sí, los vi. Estaban mal. Pero lo único que les dije fue que Gracias por su entrega y determinación. Obviamente estaremos amargados toda la semana por no alcanzar el campeonato que era el objetivo primordial, pero ya. Hay que cambiar el chip, dejar que se vayan de vacaciones, que disfruten a su familia y regresar con todo para el próximo torneo"

El Piojo Negó que la lista de transferibles que se publicó hace unos días y que ponía a Oribe Peralta y Paul Aguilar como unos de los principales a salir del club sea real.

"Apenas me sentaré con Santiago (Baños) y Mauricio (Culebro) a definir ese tipo de cuestiones, apenas estamos terminando hoy el torneo así que aún no existe nada de eso".