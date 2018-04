Estoy frustrado, pero tranquilo: Miguel Herrera

Ciudad de México

Se vio un América aferrado, dominante y que esperanzó a su afición para lograr la hazaña y remontar un 1-3 adverso de la ida. Sin embargo, las cosas no se le dieron y terminó por ser eliminado con un 4-2 global ante el Toronto.

América necesitaba de goles y un poco de suerte para seguir con vida en la Concachampions y entregar buenos resultados. Pero ni todo el empuje ni todo el dominio que mostró le sirvió al equipo mexicano y ahora registra un gran fracaso, situación que aceptó el entrenador, Miguel Herrera.

"Estoy frustrado por no conseguir el objetivo, pero tranquilo porque el equipo intentó por todos lados. Este es un fracaso por el objetivo que nos trazamos, pero hay que pensar en lo que sigue que es la Liga", admitió el 'Piojo'.

Herrera aseguró que esto no enciende las alarmas en América porque a pesar de la eliminación "Tuvimos mucha llegada, nos ocuparía que esto no se hubiera manifestado pero simplemente el gol no se dio".

Además eximió de culpa a Oribe Peralta por ser el principal encomendado al ataque y que ha tenido problemas de contundencia en las últimas fechas. "Yo no puedo decir que fue Oribe, fallamos todos, además el arquero de ellos fue figura, impidió que el gol llegara".

Respecto a si después de este fracaso, su equipo queda en deuda con la afición, el 'Piojo' fue tajante y aseguró que no, que por el contrario la gente debe estar contenta. "En actitud y entrega, América no le debe nada a la afición, la gente debe estar orgullosa de lo que hizo su equipo".