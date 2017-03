Difícil un reglamento perfecto: Bonilla desde Coapa

Ciudad de México

Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, visitó las instalaciones de Coapa, un hecho que suscitó muchas especulaciones, por la situación de la sanción a Pablo Aguilar, pero el fondo de su visita fue una consulta médica con el doctor de las Águilas, José Guadalupe Vázquez, a su salida de las instalaciones de Coapa, el directivo habló del estado que guarda el futbol mexicano después del parón que hubo la semana pasada por la protesta arbitral.

Bonilla dijo que siguen trabajando en busca de encontrar las mejores condiciones para el desarrollo del futbol mexicano, una de ellas los reglamentos que tienen muchas lagunas y ambigüedades.

"Son momentos complicados porque al final del día nos debemos a los aficionados y debemos llevarles un buen espectáculo, y eso es lo que tratamos de hacer día a día, sino se pudo el fin de semana pasado tenemos que seguir trabajando para que en los siguientes el aficionado disfrute de su deporte favorito".



A la pregunta de si no ha quedado manchada la imagen de la Liga después de lo ocurrido la semana pasada dijo que "son situaciones que han pasado en todas partes del mundo, que no queremos y estamos abiertos al diálogo y dispuestos a platicar soluciones a posibles problemas y mientras estén dentro del marco de nuestro reglamentos apoyaremos esas iniciativas".



Entonces apuntó que el trabajo en la reglamentación continúa, pero es complicado llegar a un reglamento perfecto. "Estamos trabajando en diversas modificaciones a los reglamentos y esperemos que cada vez haya menos zonas grises, es difícil que logremos el reglamento perfecto, pero año tras año lo hemos ido modificando buscando que sean las menos áreas grises posibles".



Respecto al estado de cómo está la situación actual con los árbitros, apuntó que "nosotros seguimos abiertos al diálogo, a platicar con ellos, próximamente va a haber una reunión con ellos, por parte del Comité de Desarrollo Deportivo, estaremos presentes nosotros también y vamos a trabajar, esto no se detiene, hay que trabajar, dialogar y buscar lo mejor para el futbol".



De las ausencias en las designaciones arbitrales en las que no figuran algunos de los árbitros que encabezaron la protesta, explicó que no han sido asignados a algún encuentro porque "no han pasado las pruebas físicas, unos por lesión otros por otros motivos, pero están en proceso de recuperación para someterse a los trabajos físicos, pero no es por otra cosa. Las reglas son iguales para todos si ellos cumplen estarán disponibles para ser designados y si no tendrán que seguir preparándose o recuperándose de sus lesiones".



En torno a si la Liga ya le transmitió a los árbitros su sentir sobre el hecho de que acciones como la del fin de semana perjudican al espectáculo y causa diversas pérdidas, Bonilla apuntó que "no solo a los árbitros, sino a todos los miembros del futbol siempre les decimos que hay que operar con base a reglamentos, con base al estatuto y que ahí están las instancias a las que debemos acudir y y obtendremos resultados positivos siempre que sigamos las reglas".