Edson Álvarez confía en retomar su nivel

Ciudad de México

El defensa Edson Álvarez aceptó que su inicio en el Torneo Clausura 2018 de la Liga MX ha sido difícil, pero confió en que retomará su mejor nivel a la brevedad posible para mantenerse como titular y ayudar al América a la consecución de sus objetivos.

"En lo personal ha sido un inicio complicado, no jugué la primera jornada, vengo un poco sin ritmo, pero a ningún jugador le gusta parar. Esto apenas empieza, es un inicio complicado, pero estoy con la certeza que retomaré mi nivel", dijo.

Álvarez descartó que esté bajo en su nivel futbolístico, sino que más bien se trata del tema del ritmo, algo que solo puede adquirir si sigue con minutos en la cancha.

"Bajo no, solo me ha costado porque no jugué la primera jornada, pero este duelo con Pumas me sentí bien; no es fácil aparecer en tres posiciones, lo hago con mucho gusto", apuntó.

El defensa rechazó también que la presión de tener más reflectores sobre su persona haya influido en su actuación, ya que dejó en claro que es algo que nunca le ha afectado y que solo se trata de días buenos y otros no tanto.

"Nunca me he sentido presionado, no todos los días son buenos, hay días malos que los debemos seguir trabajando", sentenció.

Álvarez fue titular en la lateral derecha del conjunto de Coapa en el juego de la fecha tres ante los Pumas de la UNAM, posición que podría mantener este sábado, cuando reciban al Atlas.