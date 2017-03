Darwin Quintero sufre lesión en juego de la Sub 20

Ciudad de México

Club América tiene otra baja sensible en su plantilla. Darwin Quintero salió lesionado de un juego de las Águilas Sub 20 y no podrá jugar por al menos un mes.

El delantero colombiano salió del encuentro ante Pumas juvenil –en donde salieron victoriosos- debido a una dolencia en su pierna derecha, la cual fue diagnosticada como un desgarre.

El diagnóstico médico determinó que Quintero no podrá jugar un estimado de tres a cuatro semanas. Una baja que se suma a las de Pablo Aguilar, suspendido por un año tras la agresión a un árbitro en los Cuartos de Final de la Copa MX.