América y Cruz Azul no encuentran el gol en el C17

Ciudad de México

La muestra más clara de la impotencia que ha tenido América a la hora de tirar a gol la dio Oribe Peralta: gestos que denotan las ganas de querer y no poder, el Cepillo ha dispuesto de ocasiones, pero no ha estado fino, ha ocurrido lo mismo con otros de sus compañeros. La ofensiva azulcrema anda con la pólvora húmeda, los cartuchos que han disparado han sido pura salva, en los últimos tres partidos se ha ido en blanco, lo que es peor, en el Clásico Nacional no dispusieron de un solo remate a gol.

América no se puede permitir ser una de las ofensivas más pobres, porque tiene jugadores de cartel, incluso en el actual torneo, de los seis goles que ha marcado, solo cuatro han sido logrados por jugadores de corte ofensivo, y dos han sido aporte de elementos defensivos. Valen lo mismo, sí, pero eso indica el mal tino que han tenido los delanteros al momento de buscar el arco rival.

Las Águilas no son ese equipo con el sello Lavolpista, les cuesta la elaboración, a ratos se parten mucho las líneas y en lugar de tener un juego masticado para llegar al feudo rival, se divide la pelota o se apuesta a una genialidad o un arrebato individual. Son cortos los lapsos de buen juego, el esfuerzo no alcanza y la desconfianza poco a poco empieza a tener más fuerza.

En el análisis interno se valoraba que era una cuestión de eficacia, los jugadores pedían tranquilidad, pero tras la pobre actuación ofensiva en el juego contra el equipo tapatío, el encuentro contra Cruz Azul exige que se muestre una escuadra más decidida, efectiva en la creación, en el pase y, sobre todo, en el remate. Esto se gana con goles.

UNA ILUSIÓN INCONCLUSA

Cuando Paco Jémez llegó a Cruz Azul de inmediato las expectativas se dispararon. El estilo ofensivo que le había dado fama al entrenador en España era la referencia directa de lo que se podría esperar en La Máquina. Y el propio Jémez se encargó de alimentar esa creencia, una y otra vez reiteró que se vería a un conjunto cruzazulino propositivo, yendo a buscar la victoria en cualquier campo.

Pero hasta el momento Cruz Azul ha quedado muy corto en todas las expectativas. La Máquina es una de las peores ofensivas del campeonato con apenas seis tantos marcados. De éstos, dos han sido autogoles, uno de penal, otro de tiro libre, y los otros dos restantes como resultado de alguna jugada. Sin embargo, lo más desesperante para La Máquina es la cantidad de oportunidades que ha fallado en esta temporada, incluso es el segundo equipo que más remates ha generado a lo largo de las siete jornadas que se han disputado. Por esa razón, ante una dificultad tan grande para marcar, Paco Jémez señalaba que nunca había visto algo parecido en su vida.

"Estamos trabajando la definición de todos los tipos; no es algo que nos pase porque nos falte trabajar. Es un problema y convivir con eso es difícil, mantener la tranquilidad es muy difícil y para hacer goles hay que mantener la tranquilidad. Espero que sea pronto que se abra (la portería) pronto, porque se nos acaba el tiempo a todos. Fallar tanto no lo había visto nunca, nunca había visto a un equipo que hiciera tanto en el campo y esté tan debajo de la clasificación", dijo tras perder con el Atlas. Contra América es posible que el entrenador salga con todo su arsenal, que por primera vez se anime a utilizar a Cauteruccio y Benítez de inicio, pues como bien lo apuntó, el tiempo se le agota.

LOS DATOS

29 REMATES a portería tiene América en el Clausura 2017; a las Águilas les toma 14.8 remates para marcar un gol.

3 PARTIDOS seguidos tiene el conjunto azulcrema sin anotar: 0-2 vs. Chiapas, 0-0 vs. Puebla y 0-1 vs. Chivas.

19 REMATES le toma a Cruz Azul para anotar un gol en esta temporada; es el equipo al que más se le complica.

6 GOLES ha marcado La Máquina en el actual Clausura 2017, lo que la tiene como una de las peores ofensivas del torneo.