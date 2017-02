El estilo no carbura en América

Ciudad de México

El empate a cero entre América y Puebla, del pasado sábado, ratificó el momento apremiante que viven las Águilas, también, que el plan inicial que montó Ricardo La Volpe y el alternativo (con cinco ofensivos al final del juego) no funcionaron como se esperaba.

Tras seis jornadas no se percibe un avance de América, un equipo que no ha tomado identidad. Una cuestión que pasa por el banquillo y también por la plantilla, porque hay jugadores que no viven un buen momento, no carbura la marcha y el equipo pifia en ataque.

La combinación de factores han llevado a ver un equipo estancado. No termina de instalarse el Lavolpismo en Coapa, no se ve la filosofía que pregona el entrenador, no se ve un equipo que mande en el campo, que agobie al rival, que tenga una hoja de ruta, que sus variantes funcionen, que gane los duelos individuales...

Falta de puntería, el aspecto físico, los motivos los saben La Volpe y la plantilla, con Puebla fallaron los dos planes, esta semana juegan el Clásico Nacional y luego reciben a Cruz Azul. Partidos en los que ya no pueden fallar, empezando por el de esta noche ante Coras.

EL 11 FINAL CONTRA PUEBLA

A. MARCHESÍN

El portero argentino ha sido muy cuestionado, el sábado fue factor con un par de intervenciones que evitaron que Puebla se fuera arriba en el marcador. La realidad es que en algunos goles que ha recibido ha podido hacer poco.

P. AGUILAR

En algunos pasajes del partido se fue arriba para ver si marcaba diferencia con algún remate. No tuvo un balón a modo, y en la parcela defensiva pasó momentos de apuro en jugadas en las que Canelo entró por la zona izquierda.

D. GUERRERO

Inició como medio de contención y acabó el partido incrustado como tercer central por la zona derecha, una banda en la que se fueron del partido Burón (cambio) y Valdez (lesionado). Tuvo sus apuros a la hora de buscar contener los ataques en velocidad de los poblanos.

P. GOLTZ

Destacó por una barrida precisa para evitar que Canelo abriera el marcador en el primer tiempo. En el sistema de La Volpe es quien se encarga de la salida de la pelota, algo que no le pesa porque los problemas vienen en las líneas posteriores.

D. QUINTERO

Saltó de la banca al inicio del segundo tiempo por Gil Burón, su tarea era desequilibrar y darle profundidad al equipo y asociarse al frente con Oribe y Romero, fue voluntarioso y nada más, no pudo agitar al equipo ni tampoco ofreció un arrebato personal que desatascara el partido.

R. IBARRA

Inició el partido jugando como interior por derecha y tratando de dar profundidad al equipo por esa banda y lo acabó jugando por la misma raya echando una mano en las tareas defensivas porque ya no había marcadores natos en esa banda. Los mano a mano que tuvo no prosperaron y lo más destacado que hizo fue un pase a Oribe que éste remató, pero Campestrini lo tapó.

S. ROMERO

Tuvo 16 minutos de juego, entró en lugar de William y de inmediato se fue a posicionar en el eje de ataque, pero careció de balones a modo, su ingreso se dio en los momentos en los que Puebla se había fortalecido defensivamente. Las asociaciones que buscó con Darwin y Oribe tampoco progresaron.

C. DOMÍNGUEZ

Inició por izquierda, se activó en los primeros minutos y le puso una pelota de gol Oribe al minuto 5, buscó desbordar y pudo hacerlo, después se fue diluyendo y entró en una dinámica de protestar acciones al árbitro. Cobró la mayoría de pelotas paradas, pero no estuvo fi no en el toque.

J. GÜÉMEZ

Entró de cambio y se colocó como contención, lo que llevó al Chepe Guerreroa la zona defensiva, su labor primordial fue la recuperación de la pelota, pisó el campo contrario, pero el aporte ofensivo no es su fuerte, por lo que en esa cuestión no gravitó.

M. SAMUDIO

En el esquema de La Volpe los laterales son cruciales para dar amplitud y profundidad, además de tener velocidad para ir y venir, el sábado no hubo acciones en las que pudiera marcar la diferencia en ataque; cobró algunas pelotas detenidas, pero sin fortuna.

O. PERALTA

Acabó el partido fuera de la zona de eje de ataque, se pegó más a la media cancha pensando en ser un enganche, pero no resultó. En el primer tiempo dejó ir dos oportunidades, una clarísima cuando remató mal la pelota.



EL ONCE CON EL QUE INICIÓ

El sábado, América salió al campo con algunos movimientos en la alineación. Edson Álvarez se bajó del once inicial por problemas estomacales. Ajustó La Volpe la defensa y le dio entrada a Gil Burón como lateral por derecha y recorrió a Bruno Valdez a la central por derecha.

El plan se mantenía: Burón y Samudio a buscar profundidad por las bandas, Renato y William jugando como interiores, Ibarra un poco más adelantado, pero ambos tenían que volver a ayudar en las tareas defensivas.

Cecilio cargado a la banda izquierda y de ahí cortando hacia el centro, mientras Ibarra se alargaba por la banda derecha. El sistema de arranque bien era un 5-3-2, pero cuando Ibarra se adelantaba era 5-2-3, con Oribe en el eje de ataque.

Los primeros 45 minutos el equipo creó ocasiones de gol claras, ninguna pudo ser resuelta, pero también sufrió con los arribos de Canelo, quien fue de los jugadores más peligrosos de La Franja. Vinieron los cambios y América acabó el partido atacando con cinco jugadores de corte ofensivo, pero el resultado no varió y sumaron una semana más en la que no mostraron un juego que les haga ver como un equipo reconocible en los seis partidos que ha disputado hasta ahora.

LOS DATOS

3 DERROTAS tiene América en el Clausura 2017, las tres jugando de visitante: Toluca (2-1), Tigres (4-2) y Chiapas (2-0).

8 GOLES en contra suma América en el Clausura 2017; las Águilas solo han marcado 6 y su diferencia de anotaciones es de -2.

2 TANTOS celebra Cecilio Domínguez en el Clausura 2017, el paraguayo es el mejor delantero de las Águilas en el curso.

29 REMATES a gol tiene el cuadro americanista en el Clausura 2017, 15 menos que Pumas, que es el que más ha rematado a gol.

19 ATAJADAS contabiliza Agustín Marchesín en el actual torneo, el portero argentino promedia 3.1 intervenciones por partido.

16 TARJETAS amarillas ha recibido el cuadro americanista; es el tercer equipo con más amonestaciones. Por ahora no tiene expulsiones.

4 DERROTAS para La Volpe en América: 3 en Liga, 1 en M. de Clubes y 3 eliminaciones en penales, Copa Mx, M. de Clubes y Final de Liga.