América responde en la Copa MX y vence a Santos

Ciudad de México

La Copa es un torneo que le gusta a América, que pretende ganarlo, porque está obligado a ello, lo sabe Ricardo La Volpe que mandó un equipo de garantías, compuesto también por jugadores que el entrenador necesita en un buen estado físico y futbolístico, porque mientras los refuerzos no acaben de aterrizar, los que están son los que deben dar la cara, pero la materia prima con la que cuenta el argentino es de alto calibre, solo es cosa que todos rindan en buen nivel. Por lo pronto, anoche sumaron su primera victoria del año al derrotar a Santos por 3-2.

Hubo oportunidad para Silvio Romero, el delantero argentino que fue el mejor goleador de las Águilas el curso pasado, pero que tiene que pelear el sitio con el nuevo capitán Oribe Peralta. El Chino dejó un buen gol que le concede puntos a favor. También para Darwin Quintero, el colombiano, a día de hoy sigue siendo parte de la plantilla con todos sus efectos, pero tiene que dar un paso al frente en su aporte futbolístico, a la espera de ver si continúa o la puerta de salida se vuelve a abrir en caso de que llegue el volante por izquierda que la directiva está negociando.

Juego para Javier Güémez, el mediocampista de contención que no ha logrado afianzarse tras su lesión. La Volpe también le concedió la oportunidad a Manuel Pérez, un chico que llegó al club el verano pasado y que el mismo Ricardo debutó con las Águilas en su primer partido como entrenador de América, el torneo pasado, cuando venció a Pumas por 1-0.

Fueron estos jugadores los primeros que patearon a gol, pero ninguno tuvo fortuna, después hubo un lapso en el que el juego de América fue espeso, sin alguien que pudiera tomara la pelota y darle sentido a la hora dse ir al frente, las Águilas trataban más con algún arrebato de Ibarra, pero el ecuatoriano claudicaba en sus intentos. Y Santos empezó a soltarse.

Los laguneros se ordenaron en el campo, bien estructurados y sin prisas, poco a poco se fueron arrimando al arco de Marchesín, incluso el portero argentino evitó el gol de los visitantes luego de un mal rechace de su defensa que le quedó a Dávila, el delantero chutó, pero el portero atajó bien abajo.

Sin embargo, el cuadro lagunero se sentía cómodo, impedía que los azulcrema se acercaran a su arco y le ganaban los duelos en medio campo, América no fluía y Santos encontró el gol. Un tiro libre cobrado por el mismo Dávila que disparó e media altura, la barrera no pudo cortar el tiro y sorprendió a Marchesín. Los del Chepo de la Torre pegaban primero y obligaban a una reacción americanista.

La Volpe adelantó unos metros a Edson Álvarez, un chico que le ayuda en demasía a las Águilas porque comprende y ejecuta bien tanto la faceta de defensa como de mediocampista, el Bigotón le puso en el centro del campo cuando su escuadra tenía el balón y niveló el pártido, cobró más sentido el juego americanista y volvió a acercarse a la meta lagunera.

Primero en un contragolpe que fue liderado por Darwin Quintero, quien dio al Chino Romero, la defensa cortó el servicio de Silvio, pero la actitud de América ya era diferente, entonces vino una jugada de pulmones de Darwin, el colombiano peleó hasta el final la bola y después cedió para Mares que disparó cruzado para empatar el juego.

América había espabilado, fueron los mejores minutos del equipo que empezó a lucir mejor cuerpo que su rival. Darwin tomó confianza, empezó a engancharse y antes de que el primer tiempo finalizara sacó un zapatazo que se fue al fondo, sin que el portero, Julio González, pudiera impedirlo. Una vez más en la necesidad el cuadro de La Volpe respondía.

En el complemento, Chepo de la Torre le dio ingreso a Osvaldo Martínez, un tipo que conoce bien el estadio Azteca, buscaba José Manuel rescatar algo, pero la respuesta de América fue el tercer gol. Manuel Pérez justificó su titularidad, ya había tenido un par de tiros de media distancia y luego asistió a Silvio Romero, el Chino bajó la pelota con el pecho y luego tiró con la zurda. Partido encarrilado para América.

Pero Santos no dobló la rodilla, siguió buscando y tuvo sus opciones, puso una pelota en el palo, luego Furch sacó un tiro cruzado y el Chatón Enríquez también disparó de media distancia. Apretó y logró el descuento en un cobro genuino de un tiro libre de Osvaldo, del ex americanista al ex portero de Santos que nada pudo hacer por más que se estiró.

Había partido en el Azteca, porque los laguneros adelantaron metros, así que La Volpe mandó a Arroyo y Oribe al campo para aplacar el ímpetu de los de Chepo. Era un escenario de cara o cruz, y le salió cara a las Águilas.

La primera victoria de América ya se dio, el debut en su casa, aunque haya sido en Copa, fue positivo, ahora la tarea es empezar una buena secuencia en la Liga, mientras se sigue a la espera de los refuerzos que le den un salto de calidad al equipo. El sábado vuelve al estadio Universitario, de nuevo contra Tigres, un partido que hace poco menos de un mes dejó cuentas pendientes.