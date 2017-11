América, único en calificar a la liguilla en todas las categorías

El primer equipo de América venció 1-0 a Santos este domingo, resultado con el que se colocó en la tercera posición de la tabla general con 30 puntos y enfrentará a Cruz Azul en Cuartos de Final de la Liga MX.

Sin embargo, el primer equipo no es el único que logró entrar a la Fiesta Grande del Apertura 2017, al contrario, todas las categorías de la escuadra azulcrema obtuvieron su boleto a Liguilla.

Sub 15

Se posicionó sublíder del Grupo 1 con 34 unidades y destacaron como la mejor ofensiva del torneo con 39 goles anotados. Ahora, enfrentarán a León en Cuartos de Final en un solo partido eliminatorio.

Sub 17

En esta categoría, los de Coapa amarraron su pase a Cuartos de Final en la última Jornada al finalizar con 34 puntos y finalizando en el octavo puesto por mejor diferencia de goles.

Su primera prueba será ante los Pumas de la UNAM.

Sub 20

La escuadra azulcrema es favorito para obtener el campeonato en esta categoría, pues finalizaron como líderes con 33 puntos y solamente dos derrotas.

En Cuartos de Final, América enfrentará a Querétaro.

América Femenil

Aunque la oncena dirigida por Leonardo Cuellar fue eliminada en Semifinales, las Águilas culminaron el primer torneo de la Liga MX Femenil con grandes resultados; obtuvieron el liderato general con 34 unidades y su delantera, Lucero Cuevas obtuvo el primer campeonato de goleo.

América Femenil fue eliminada en ronda de Semifinales ante Chivas, con un marcador global de 6-4.



✅ Sub 15

✅ Sub 17

✅ Sub 20

✅ @AmericaFemenil

✅ Primer Equipo



Todas nuestras categorías presentes en la Liguilla del #AP2017 👏🏻



🗞 ➡ https://t.co/phTWIrznXQ#SiempreÁguilas 🦅 pic.twitter.com/xeh5P9bQX6