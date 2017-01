América en busca de su mediocampista

Ciudad de México

América vive un momento de apuro, es verdad que el Clausura 2017 vive sus primeros compases, que hay mucha Liga por delante y que las dos derrotas están lejos de poner el semáforo en luces rojas. No suena la señal de alarma, pero sí hay inquietud por el hecho de que no se ha sumado un solo punto en los dos juegos que el equipo ha disputado.

Se sabía que el inicio de las Águilas lucía complejo, con tres visitas en fila (el partido con Jaguares se aplazó para el 7 de febrero), a canchas que siempre tienen su dosis de peligro; compareció el equipo de La Volpe en el nuevo Nemesio Diez y se vio superado por Toluca, ocurrió lo mismo en el Universitario el pasado sábado cuando Tigres lo sometió. A punta de golazos han machado a la defensa americanista, algunas han sido acciones en las que no hay otro remedio que agacharse y aplaudir. El cuadro de La Volpe ha tenido pasajes de buen juego, pero en éstos no ha logrado capitalizar esos minutos en acciones que suban al marcador.

LAS RAZONES

¿Qué pasa con América? Las complejidades iniciaron a finales de 2016, cuando el equipo apenas y tuvo días de descanso después de un año saturado en el que llegaron a disputar hasta 61 partidos en cinco competencias distintas (Clausura 2016, Concachampions, Apertura 2016, Copa Mx y Mundial de Clubes). Hubo un periodo corto de descanso para despejar la mente y que el cuerpo descansara, pero siempre lleva su tiempo volver a retomar el ritmo de competencia.

Eso en la parte deportiva, pero a nivel directivo también hubo detalles, desde antes de viajar a Japón se supo que habría bajas en la plantilla, la llegada de Agustín Marchesín fue una jugada que implicó que Osvaldo Martínez, uno de los mediocampistas con mejor rendimiento en los últimos años y multicampeón con las Águilas entraría en la negociación por el portero argentino.

Aunque desde la llegada de La Volpe al banquillo azulcrema, Osvaldo fue perdiendo protagonismo, porque Ricardo Antonio es un entrenador que ha priorizado jugar con un solo contención y en los últimos 8 partidos de Liga, el guaraní ya no salió en la foto de arranque en la Liga.

Fue el anuncio de salida de un jugador que antaño marcaba la pauta desde la sala de máquinas.

Al jugar con un solo contención, La Volpe empezó a confiar en Renato Ibarra para que ejerciera de interior por derecha, el ecuatoriano sigue fungiendo en ese sitio, porque Ricardo quiere que sus volantes sean de ida y vuelta, que tengan el mismo compromiso para atacar como para defender, que así como arrastran la pelota se sacrifiquen por marcar en campo propio.

La salida de Rubens Sambueza tomó por sorpresa al cuerpo técnico, el ex capitán de las Águilas pidió su salida del equipo, cuando estaba en los planes del entrenador, eso obligó a la directiva a inspeccionar el mercado para encontrar un jugador que pudiera imprimirle al equipo creación, desequilibrio y sacrificio.

FICHAJES ATORADOS

Esa fue otra complejidad, las negociaciones se fueron atorando, no avanzaron como se pretendía, lo impidieron las reglas del mercado y el poco espacio entre un torneo y otro. Al día de hoy se sigue buscando un refuerzo que pueda potenciar el medio campo, una zona del campo en la que La Volpe quiere más pedigrí.

En los tres partidos que ha jugado este año América, La Volpe ha probado en esas posiciones a jugadores como Michael Arroyo, Manuel Pérez y Miguel Samudio, pero no ha terminado de cuadrar sus volantes. Ibarra seguirá fijo por la banda derecha, si llega el volante por izquierda bienvenido sea. Si no, el entrenador deberá hallar una solución.

Cecilio Domínguez puede aparecer en ese puesto, pero el guaraní fluye mejor como media punta. Cristhian Paredes sigue con la selección de Paraguay en el sudamericano Sub 20 y no se sabe si tenga el potencial para convertirse en ese referente de la cintura azulcrema. Si no llega ningún refuerzo el mismo La Volpe dijo que trabajará con Manuel Pérez, un chico al que le ve potencial, pero tendrá que irlo puliendo. Michael Arroyo es otra opción, pero el ecuatoriano deberá tener más sacrificio.

No hay crisis en América, por más que el equipo amanezca hoy en el último sitio de la clasificación.

Sí hay un punto de preocupación para que el equipo muestre una versión con mejor juego. Ya sea que venga de fuera o que surja de lo que hay actualmente en la plantilla, las Águilas necesitan un faro que empiece a iluminar el andar del equipo en el Clausura 2017.