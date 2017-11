América y la negación de los penales

Ciudad de México

No se puede decir que América no ha buscado con insistencia llevar el trofeo de la Copa Mx a sus vitrinas, al contrario, es un equipo que le ha dado seriedad a la competencia, quizá un poco más que otros equipos. Saben bien, y lo dicen reiteradamente en Coapa, que el escudo que defienden lleva consigo la exigencia de pelear por ganar cada certamen en el que participan. América es un club con un gen ganador y no se conforma con ser actor de reparto, sino que debe ser protagonista. Pero la Copa le ha dejado pasajes duros, derrotas que no son fáciles de digerir.

Los cinco años que duró la gestión de Ricardo Peláez en la presidencia deportiva, el club trasladó el mensaje que no había torneo menor, que el prestigio se defendía en cada partido, fuera amistoso u oficial. Ahora, en la era de Santiago Baños, el compromiso no baja de tono, menos cuando el actual presidente deportivo ya estuvo en esa casa como parte del staff de Miguel Herrera en su primera etapa como entrenador.



La historia del miércoles fue otro capítulo negativo en un torneo que se le ha resistido al equipo azulcrema, aunque hay que matizar que no ha figurado en todas las ediciones desde su restauración en el Apertura 2012; en algún momento dejó de participar en ella porque haber sido campeón de Liga en el Clausura 2013 y el Apertura 2014, más el subcampeonato del Apertura 2013, lo llevó a jugar la Concachampions.

UN PASADO AMARGO



En la nueva versión de la Copa, América jugó la edición del Apertura 2012, en ese momento, el equipo que aún era dirigido por Miguel Herrera, no logró avanzar a los cuartos de final, porque acabó segundo lugar en el Grupo 5, con 9 puntos, dos menos que Correcaminos, quien fue el cuadro que avanzó a los cuartos de final.

El siguiente semestre, América fue por todo, fiel a la exigencia que le rodea. Acabó como el mejor equipo del certamen en la fase de grupos con 15 puntos, comandó el Grupo 1 y también la clasificación general. En los cuartos de final se impuso a Estudiantes en la tanda de penales luego de empatar a un gol en la fase regular.



Entonces vino el primer golpe desde el manchón penal en este torneo. En la ronda de semifinales se topó con Cruz Azul, partido celebrado en el estadio Azteca. Las Águilas empezaron perdiendo porque La Máquina se puso en ventaja con un gol de Christian Giménez al minuto 27, pero encontraron el empate en el 62' con un gol de Narciso Mina y se fueron a la ruleta de los penales.



En los cobros, Cruz Azul tomó la delantera con el colombiano Teófilo Gutiérrez. Osvaldo Martínez igualó la tanda. Javier Orozco acertó, también Raúl Jiménez, Rogelio Chávez siguió con la cadena de aciertos por La Máquina, igual Adrián Aldrete por los de Coapa. El tono siguió con Alejandro Castro y Miguel Layún. Llegó el momento determinante, último tiro para cada equipo. El Chaco Giménez cerró por los celestes y el volante no falló, vino el turno para Aquivaldo Mosquera, el colombiano se perfiló para chutar con la derecha, unos metros de vuelo y luegó un derechazo que se fue por un costado. Cruz Azul avanzaba y América quedaba fuera, fue la primera de tres ocasiones que las balas de las Águilas no explotaban en la antesala de la final desde los once pasos.



El campeonato de Liga del Clausura 2013, el subcampeonato del Apertura 2013 y la Liga del Apertura 2014, llevaron a las Águilas a ausentarse de las siguientes cuatro ediciones por estar disputando la Concachampions. Regresó para la edición del Apertura 2016, cuando el equipo empezó el torneo bajo la dirección de Ignacio Ambriz, pero luego entró como relevo Ricardo La Volpe.



El entrenador argentino fue el que encaró las rondas de eliminación directa. En octavos de final eliminó a Veracruz, en los cuartos de final a Jaguares de Chiapas. Llegó el momento de jugarse el pase a la final, lo hizo ante Chivas en el estadio Azteca. Las Águilas se pusieron en ventaja con un gol de Michael Arroyo al minuto 19, pero al 69', Alan Pulido empató el marcador, una acción que sería señalada por el timonel de las Águilas, ya que el delantero del Rebaño estaba en fuera de lugar.



De nuevo a jugarse el pase desde el manchón penal, de nuevo un rival histórico, de esos con los que duele perder. Jair Pereira empezó la serie por Chivas, el defensa acertó. Paolo Goltz lanzó el primero de América y su derechazo lo echó por encima del travesaño. Oswaldo Alanís venció a Hugo González, Renato Ibarra dio una esperanza, pero Carlos Cisneros siguió con los aciertos del Rebaño, igual que Edson Álvarez. Ángel Zaldívar convirtió el cuarto de los tapatíos y Rubens Sambueza tampoco falló. Alan Pulido falló el quinto penal de los rojiblancos. La puerta del empate estaba abierta para Osmar Mares, el defensa se perfiló, poco vuelo, tiró con la zurda al centro, un tiro sin mucha potencia al que el portero, Antonio Rodríguez, alcanzó a meterle la pierna derecha y desvió el balón. América se quedaba sin posibilidades de llegar a la final de nuevo en una tanda de penales. Una derrota amarga porque fue ante el acérrimo rival, en el estadio Azteca y en el año de su Centenario.

EL DURO PRESENTE



En el actual 2017, América volvió a poner sus ojos en la Copa, pero en el primer semestre no pasó de los octavos de final, perdió como visitante ante el Tijuana de Miguel Herrera. Un juego en el que las Águilas también dejaron una imagen poco convincente en lo futbolístico. A mitad de año se dio un cambio estructural en Coapa. Movimientos a todos los niveles, directivos y de entrenador. Miguel Herrera regresó al club consciente de que debía pelear por los dos torneos, más cuando Chivas logró el doblete (Copa y Liga) el semestre pasado.



Pero la historia ya es sabida, la fase de grupos de la Copa tuvo sus complicaciones, perdió con Atlas el primer juego en el estadio Azteca, aunque ganó el resto, en la tabla general se ubicó en la sexta plaza, lo que le permitió recibir los partidos de octavos (Cruz Azul) y cuartos (Querétaro) en el Coloso de Santa Úrsula, pero la semifinal la jugó como visitante, porque Rayados fue tercero.



El partido del miércoles América alcanzó a llevarlo hasta la serie de penales, ahí donde Cecilio Domínguez, Alejandro Díaz y Diego Lainez erraron sus disparos. Más allá del estado de la cancha en el manchón penal -porque las condiciones fueron idénticas para todos los tiradores-. América volvió a quedar eliminado, un fracaso como el mismo Miguel Herrera calificó el resultado. La Copa se le sigue negando a las Águilas, las semifinales se han convertido en una instancia maldita desde los once pasos.

América en Copa mx

Torneo fase

Apertura 2012 Grupos

Clausura 2013 Semifinales

Apertura 2016 Semifinales

Clausura 2017 Octavos

Apertura 2017 Semifinales