América debe corregir los pendientes: 'Piojo'

Morelia, Michoacán

Miguel Herrera, entrenador de América, lamentó la falta de contundencia que tuvo su equipo, porque dispuso de ocasiones para marcar cuando menos un gol, pero su escuadra no estuvo acertiva de cara al arco contrario, aunado a que en defensa otra vez hubo un despiste. El Piojo dijo que en la pausa por la Fecha FIFA buscará corregir el tema de la contundencia porque es un aspecto que le ha impedido a su conjunto tener mejores resultados.

“Cuando tienes oportunidad y no concretas, el rival aprovecha. Perdimos un partido en el que me gustó el desarrollo, pero no cayó el gol. Así es el futbol, hay que trabajar”, comentó el entrenador.

Añadió que “si no hay errores no hay goles. El equipo estaba bien, más allá de los errores, viene de una pelota parada. Se puede perder una pelota y es parte del desarrollo, lo de Marchesín fue una toma de decisión incorrecta, pero después nos distrajimos, no puede ser que queden dos jugadores solos”, lamentó.

El estratega de las Águilas subrayó que “este partido se nos fue de las manos, porque del presupuesto teníamos un punto o tres y nos fuimos vacíos. El empate de media semana fue con un equipo fuerte. Vamos a trabajar en la definición del juego”.

Miguel también aceptó que Cecilio no tuvo un buen juego, pero espera que vuelva recargado de la selección de Paraguay. En el mismo tono se refirió a Silvio Romero, quien tuvo la ocasión más clara para poder igualar el marcador, cuando Morelia apenas iba arriba por un gol.

“Cecilio, no está en su mejor momento, pero es un jugador importante. Ir a su selección le va a servir para renovar bríos. Y Silvio la verdad es que tuvo un par de ocasiones, pero hay que trabajar con él”, comentó.

América volvió a la capital del país anoche, el lunes empezará a trabajar el último partido de la fase de grupos de la Copa Mx ante Atlas en el estadio Jalisco, que disputará el miércoles con las bajas de los lesionados Oribe Peralta, Pablo Aguilar, Renato Ibarra y Mateus Uribe, además de las ausencias por convocatoria de Edson Álvarez (México), Bruno Valdez, Miguel Samudio y Cecilio Domínguez (Paraguay).