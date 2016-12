Ciudad de México

Los Tigres UANL levantaron el título del Apertura 2016 sobre las Águilas del América, equipo, quiéranlo o no, es el más seguido de México, que en apenas dos días después de la Final en el Volcán sigue generando comentarios, burlas y, en este tenor, Ricardo Peláez, mandamás en Coapa, y José Ramón Fernández, periodista deportivo, son ejemplo de que “la libertad de expresión se olvida con el América”.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice en su artículo 19: Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

“EL GATO DE VERGARA”

José Luis Higuera, CEO de Omnilife – Chivas, después de la derrota de las Águilas del América ante Tigres, tuiteó en su cuenta personal (@JLHB33): “Hay que ir a cenar, pero a algunos el sushi y el cabrito les provoca diarrea”, publicación que acompañó con emojis de carcajada.

“Por ahí veo, o me enseñaron un tuit, que puso el gato de Vergara, ¿cómo se llama? ¿Higareda o cómo se llama?, poniendo estupideces y, a través de la Liga nos vamos a quejar de directivos; hay que jugar limpio en todo sentido. El señor no ha ganado absolutamente nada, es un pelagatos y no sirve para nada”, las palabras de Ricardo Peláez horas después tras el mensaje de Higuera.

Paláez, a la hora de comentar que “a través de la Liga nos vamos a quejar de directivos; hay que jugar limpio en todo sentido” olvidó la libertad de expresión del CEO de Chivas que, posteriormente, ofreció disculpas por ejercer el derecho humano número 19.

“Buenos días, ofrezco disculpas a toda la afición del @ClubAmerica por mi tuit de ayer. Nunca hubo intención de ofender”.

EL DESAFORTUNADO COMENTARIO DE JOSERRA

José Ramón Fernández lanzó un comentario sobre la labor del árbitro Jorge Isaac Rojas, tras la Final Tigres vs. América, que causó molestia y la solicitud casi inmediata de una disculpa pública por parte del periodista de ESPN.

“Hubo entradas muy violentas, el árbitro fue un desastre, un invento. Tiene Síndrome de Down éste árbitro”, palabras de ‘Joserra’ que, incluso, tuvieron peticiones para que la Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación) investigara el caso.

Posteriormente, José Ramón ofreció la disculpa que los aficionados ofendidos promovieron en “la plataforma del mundo para el cambio social”, change.org, petición que alcanzó más de 5 mil firmas.

“Ofrezco una disculpa aquí (Twitter) como lo hice en TV, radio y mi columna de hoy por mi desafortunado comentario. Fue sin intención de herir a nadie”.

Los usuarios, a la hora de exigir la disculpa pública de José Ramón, “ser una persona pública no es justificación para ser despectivo y usar de forma incorrecta el término Síndrome de Down”, olvidaron la libertad de expresión del comentarista de ESPN, que ejerció el derecho humano número 19.