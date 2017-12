¿Por qué el América no ha realizado grandes refuerzos?

Ciudad de México

La directiva de América sigue explorando el mercado, espera concretar un par de fichajes en ataque, la zona que más los precisa, sobre todo después del déficit que mostró el equipo en la Liguilla, en la que fue incapaz de marcar un gol en cuatro partidos. Hay urgencia por cerrarlos, pero el presupuesto no es tan alto.

No se pagarán cifras exorbitantes. Uno de los objetivos es mantener la estabilidad financiera y no inflar por inflar la masa salarial. Se trabaja contrarreloj en la posibilidad de cerrar la salida de jugadores que puedan aportar recursos para los fichajes.

El mercado no entiende de crisis económica ni de reducción de costos. Si América quiere, el valor es más alto. Si pretende, que pague. Los nombres que se manejan varían cada día, algunos van por la ruta adecuada otros no. La prioridad para la directiva es dar salida a futbolistas que les permitan hacer caja, con Silvio Romero, Cecilio Domínguez y Darwin Quintero a la cabeza.

¿POR QUÉ SALDRÍAN?

El panorama de las salidas sigue abierto. Hasta hoy, los tres futbolistas se mantienen como jugadores de las Águilas con todos sus efectos, incluso la semana pasada trascendió que Darwin no saldría, y que el futuro de Cecilio también estaría en Coapa. Los tres presentaron exámenes médicos y físicos, viajaron a Querétaro para la pretemporada, hasta saber si surge algo oficial de un traspaso.

SILVIO ROMERO

Desde la llegada de Miguel Herrera, recibió un voto de confianza, el Chino recuperó protagonismo. En los primeros días de la pretemporada, el Piojo decía que contaba con el mejor '9' de México.

Romero empezó a tener participación directa en los goles que marcaba América, pero en la Jornada 3 vino una situación que le marcó, falló un penal ante Pumas, al cobrarlo a lo Panenka y se lo regaló a Alfredo Saldívar. Sus primeros goles los marcó hasta la Jornada 8, a Veracruz en la cancha del estadio Azteca. Parecía que llegaba el punto de liberación, pero no fue así.

En la Copa tuvo goles claves, pero ya se sabe que la Liga es el torneo que marca el pulso para las evaluaciones. Fue hasta la Jornada 12 cuando volvió a marcar, ante Toluca, un encuentro en el que tuvo un buen desempeño con gol y asistencia. El partido contra Cruz Azul, de la Jornada 13, fue el último duelo en el que tuvo una actuación destacada con dos asistencias. Luego vino su caída, su aporte fue a menos, y sus intentos no prosperaron.

Romero está en la órbita de algunos equipos argentinos, se sabe que River Plate lo quiere, pero su llegada dependería de si gana la presidencia Rodolfo D'Onofrio, pero al parecer Boca Juniors también estaría interesado en ficharle. A la espera de que llegue un ofrecimiento que satisfaga a todas las partes Romero se mantendrá integrado a la dinámica de las Águilas.

CECILIO DOMÍNGUEZ

El paraguayo llegó hace casi un año al club, lo hizo con muchas expectativas porque los reportes que daban en Paraguay de él, contaban que se trataba de un tipo desequilibrante y con mucho gol, incluso se llegó a decir que se trataba del nuevo Salvador Cabañas. En su primer semestre una lesión en el hombro lo sacó de circulación por varias semanas.

El Apertura 2017 parecía ser el de su revancha, salió a comerse el mundo, en la Jornada 2 contra Pachuca marcó un doblete y en el Jornada 3 marcó un penal a lo Panenka ante Pumas.

Vinieron los elogios, se empezó a decir que era el nuevo ídolo... aparecieron las lesiones y su nivel cayó considerablemente. Cecilio no volvió a marcar en el torneo, su peso en la cancha no fue el mismo y en la Liguilla no tuvo participación por otra lesión muscular. Igual que Romero, hoy está concentrado con el equipo en Querétaro.

DARWIN QUINTERO

El colombiano está en el punto de mira de la afición, pese a que tuvo una fase regular en la que fue desequilibrante. Marcó dos goles. Uno a Lobos BUAP y otro a Cruz Azul y dio cuatro asistencias.

En la Liguilla no fue una solución, como no la fue nadie en ataque. Su salida no está asegurada porque se le daría un enésimo voto de confianza, además de que el costo de su pase y su alto salario son una gran complejidad.

Todo se resolverá en los despachos de Coapa, el equipo ya trabaja en Querétaro, a la espera de que desde el sur de la capital surjan noticias que aclaren el panorama de estos futbolistas.