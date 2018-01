Refuerzos muy cerca del América

Ciudad de México

El humo blanco en Coapa estaría muy cerca de verse, incluso este día podría haber novedades con alguno de los nombres que se han manejado en los últimos días. Ayer por la mañana, Miguel Herrera habló brevemente en las afueras del club y dijo que no existían grandes avances, que seguían las negociaciones para buscar potenciar el equipo.

La directiva es consciente de las necesidades del entrenador, trabajan en ello, con apuro, pero sin prisa, porque negociar en este periodo no es nada sencillo. Ayer, empezaron muchos rumores, que si por el francés Jérémy Ménez ya se habían pagado cerca de 250 mil dólares Antalyaspor, luego que el PSV habría aceptado la oferta de las Águilas por Luuk de Jong y después el mismo entrenador de Racing de Avellaneda, Eduardo Coudet, dijo que el colombiano Andrés Ibargüen no se había presentado a la primera práctica por estar atendiendo una posible transferencia, aunque no dijo clubes, se sabe que América está interesado en el cafetalero.

"Cuando haya algo se los voy a decir sin falta, hablé con la directiva y todavía no hay nada, no hay nada de ninguno, cuando ya esté lo voy a salir a cacarear, soy el primero que quiere salir a gritarlo", dijo el Piojo a su salida de Coapa tras el entrenamiento en el que sigue con la puesta a punto del equipo para el debut del domingo ante Querétaro.

Al entrenador se le hizo mención de las publicaciones de los medios turcos, los cuales ya daban por hecho la llegada de Ménez a las Águilas. "Acabo de salir de con Mauricio (Culebro, presidente operativo) y mientras él no me diga que ya está algo, pues no. Lo que me ha dicho es 'ahí va, estamos negociando, pero todavía no hay nada'", agregó Herrera.

El Piojo también apuntó que no siente presión alguna por el tiempo que han tardado en llegar los refuerzos, sabe que no son días fáciles, pero está al tanto de que la directiva está haciendo su máximo esfuerzo por concretar los fichajes; sin embargo, no quieren salir a anunciar nombres hasta que la documentación no esté completamente cerrada.

Entonces, el estratega reiteró cuál es su prioridad para que llegue a Coapa. "Yo quiero un nueve primero que nada". Y por último dijo que así como se negocian las posibles llegadas, también existe el mismo panorama con las eventuales salidas, como se ha concretado ninguna venta, los jugadores que se habla que podrían dejar el club —Silvio Romero, Cecilio Domínguez y Darwin Quintero— seguirán siendo jugadores de las Águilas con todos sus efectos.

Hasta anoche, no hubo anuncios oficiales, pero se sabe que la directiva continúa con las negociaciones y que éstas estarían en su punto final, no por un jugador sino que incluso podrían no ser tampoco dos, pues los directivos estarían haciendo su máximo esfuerzo por concretar tres fichajes que redondeen el plantel y quede de la manera que el Piojo pretende, pero también ilusionen a la afición para que ésta quede satisfecha con la plantilla que pelee por el título del Clausura 2018.

Es verdad que existe un presupuesto, pero Andrés Ibargüen estaría muy cerca de concretarse, lo de Ménez no saldría en un costo elevado, ya que solo sería pagar la desvinculación con el cuadro turco y cerrar el acuerdo con el futbolista, mientras que en el caso de De Jong el panorama estaría de lado del jugador, toda vez que el PSV estaría de acuerdo con las condiciones. Este día podría haber ya algún anuncio oficial de algún movimiento.