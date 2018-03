El Piojo prefiere títulos por encima de números

Ciudad de México

América no afloja el paso, regresó a la cima de la clasificación general, además de que sostiene su condición de invicto; el triunfo ante León lo trabajó a fuego lento, no fue su actuación más brillante, pero acabó con el botín en sus manos.

Miguel Herrera, entrenador de las Águilas valoró que su escuadra mantenga el pulso y obtenga los resultados que lo sigan situando en puestos de Liguilla, pero también aceptó que hay puntos que se deben corregir, porque no todo es perfecto.

Es verdad que el aficionado americanista está feliz por el hecho de que su equipo se mantiene invicto, pero subrayó que no es una etiqueta que lo presione mantener, pues el objetivo final es llevar trofeos a las vitrinas.

"Es bueno el triunfo, el equipo me parece regala un tiempo, en el segundo juega mejor, después viene la expulsión, el equipo tiene la pelota, maneja los tiempos, resultado valioso, era importante ganar y el equipo lo hace", valoró.

Respecto a la condición de invicto y si le gustaría llegar hasta el final del torneo con ella, algo que no se ha logrado en el futbol mexicano, dijo que "no me interesa, me interesa el título que es para lo que trabajamos, pero la intención es levantar dos copas, si las consecuencias de jugar bien nos mantienen invictos mucho tiempo que bueno, pero lo que importa es levantar un trofeo".

América viajará la próxima semana a Panamá para el juego de vuelta de los cuartos de final de la Concachampions y el siguiente fin de semana volverá a ser local en el estadio Azteca, cuando reciba a Toluca.