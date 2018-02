Club América no piensa en Chivas aún

Ciudad de México

Dicen en Coapa que su cabeza no está puesta en Chivas, que el partido del sábado aún no entra en los planes, porque primero se concentran en el juego de mañana por la noche contra el Saprissa. Un juego que está liquidado, por más que en el seno de las Águilas tiren de prudencia. El 5-1 de la ida es una losa muy dura para los ticos.

Ya se sabía que el discurso no iba a variar, Miguel Herrera es un entrenador que no quiere ir más allá del partido a partido, entrar en los escenarios futuros no le gusta ni a él ni a sus jugadores. Aunque el Piojo echará mano de un equipo que tendrá su cuota de competitividad.

Habrá minutos para algunos jugadores que en la Liga han tenido poca actividad, pero también para otros que viven un buen momento. Aunque no se espera un equipo muy acelerado, porque el partido no amerita esfuerzos innecesarios.

"Llevamos buena ventaja, pero no está liquidada, tenemos 90 minutos, somos conscientes debemos salir a ganar, debemos demostrar que no damos ningún partido por hecho hasta que no se termine".

Miguel ve con buenos ojos el compromiso y no como un distractor en la semana del Clásico. "Al contrario, me da la posibilidad de ver más gente, no nos desconcentra porque no pensamos en el Clásico, hoy tenemos un partido muy importante de un torneo que queremos ganar, afortunadamente sacamos un resultado importante en Costa Rica, si queremos recibir al semifinal o final en casa, debemos hacer un partido sólido, ya después de Saprissa la cabeza vuela al partido importante de México".

Cecilio Domínguez acompañó al Piojo en la conferencia, el paraguayo vive un estado de forma como hace mucho no se le veía, en el juego de ida marcó dos goles, su confianza se ha elevado y el americanismo celebra que viva sus mejores días en el club.

El mediocampista se apegó al guion del Piojo, nada de aventurarse al sábado, toda la mente puesta primero en los ticos. "Realmente no quiero hablar de finales, quiero hablar de juego de mañana, nadie llega a la final sin jugar el partido previo, me enfoco en el juego de Saprissa".

Sobre el hecho de jugar esta competencia, Domínguez dijo que "es muy importante, me siento contento por pertenecer a este equipo y participar en este torneo, nunca lo había jugado, lo trato de disfrutar, con la seriedad que corresponde y si e muy lindo jugar porque después si haces bien las cosas hablan de uno".

La alineación para mañana será la siguiente. Óscar Jiménez, Emilio Orrantia, Edson Álvarez, Bruno Valdez, Carlos Vargas. Joe Corona, Mateus Uribe, Darwin Quintero y Cecilio Domínguez. Oribe Peralta y Henry Martín.

Dicen en Coapa que el Clásico aún no entra en su cabeza, eso dicen, pero de que ya están planeando el juego contra el Rebaño Sagrado es un hecho.