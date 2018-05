América alista serie contra Santos

Ciudad de México

América continúa con su preparación para el partido de ida de las semifinales contra Santos, el equipo de Miguel Herrera recibió la buena noticia del regreso de Emanuel Aguilera, quien salió lesionado en el partido de la Jornada 17 ante Santos, el central argentino sufrió un esguince en la rodilla y otro en el tobillo, ambos en la pierna izquierda.

Este martes ya trabajó en el campo, aunque hizo trabajo diferenciado, pero ya tiene contacto con el balón; su presencia para el juego de ida no estaría descartada, pero el cuerpo técnico no lo arriesgará y todo indica que se mantendría Edson Álvarez en el once titular, a la espera de que pueda reaparecer en el juego de vuelta o bien en una eventual final.

Por otra parte, Renato Ibarra y Cecilio Domínguez trabajaron al cien por ciento luego de haber tenido descanso en el partido de vuelta de los cuartos de final contra Pumas, tanto el paraguayo como el ecuatoriano se perfilan como titulares para el partido de ida de las semifinales en el TSM.

Mientras, el delantero francés Jérémy Ménez fue el único que realizó trabajo en el gimnasio por algunas molestias, pero su presencia no está descartada para el juego de ida. Así, Miguel Herreta cuenta con toda su plantilla disponible para el partido de ida en el que buscarán obtener un buen resultado que les permita manejar la serie como lo hicieron contra Pumas.