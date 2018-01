El nuevo líder en la zaga de América

Ciudad de México

Los defensas paraguayos pertenecen a una raza especial, son tipos en los que siempre se puede confiar, porque su rendimiento siempre está por encima del promedio. Son futbolistas solventes y seguros, además del aporte que suelen tener en el juego de ataque en la pelota parada. América lo vivió con Pablo Aguilar, un zaguero que echó raíces y dejó un legado. El testigo lo ha recogido Bruno Valdez, un central de buena talla, que a partir de este torneo será el referente de la retaguardia azulcrema.

El defensa guaraní analiza el momento de las Águilas, habla sobre la salida de Pablo que tanto se cuestionó y se ha dicho que quedó diezmada la zaga, pero trasladó un voto de confianza a Emanuel Aguilera, porque, sostuvo, ha llegado con ganas de aportar al equipo y ayudarle a lograr el éxito deportivo que todos persiguen.

"Pablo se ganó su puesto, un lugar en el club y obviamente reemplazarlo es algo importante, porque él ganó títulos y es un gran jugador y una buena persona. Entonces se puede ver que el club por ese lado puede ser que perdió por el jugador que es, pero también trajo otro jugador que así como yo llegué, con las ganas de poder ganarme un lugar, él también y a demostrar que por algo vino al club y marcar su historia".

Valdez sabe la responsabilidad que tiene ahora, tiene que ser la voz de mando que ordene al equipo por delante del portero Agustín Marchesín, que habrá días en los que tendrá que pegar varios gritos para que el equipo no pierda el orden y esté bien posicionado, pero todo será en beneficio del equipo para llegar a los objetivos trazados.

"Obviamente uno como defensa, después del arquero, tiene que marcar diferencia, poder hablar y demostrar que puede ganar confianza y autoridad. Obviamente uno trabaja y eso tiene que demostrarlo en la cancha, desde la defensa se ve bastante bien todo el campo de juego y hay que tratar de ayudar a los compañeros hablándoles y demostrando que estamos ahí y brindándoles la confianza que ellos necesitan".

POR EL PRIMER CLÁSICO

El cuadro de Coapa va el domingo a Ciudad Universitaria para medirse al líder Pumas, un equipo que les motiva. Los jugadores azulcrema acaban con el debate, lo ven como un clásico y saben de la exigencia que hay en la institución por ganar esos compromisos. El deseo es mantener la hegemonía que se tiene sobre Universidad y dar un paso al frente en la clasificación.

"Contento y feliz por tener la posibilidad de jugar otro clásico, obviamente con la misma seriedad y el compromiso de siempre, ojalá podamos conseguir el objetivo que tenemos", comentó Bruno y subraya que para ellos no importa si lo juegan de local o de visitante, si hay más pasión en la afición rival por ser local. "Los tres clásicos son importantes, nosotros dentro de la cancha no nos ponemos a mirar quién es más fanático o quién alienta más a su equipo, jugar de visitante siempre implica estar solo o con menos hinchada, pero es un partido importante y lo tomaremos de esa manera", señaló.

A Bruno le tiene sin cuidado el estado optimista que se ha instalado en el cuadro universitario por el inicio que han tenido. "La verdad que Pumas está haciendo los goles que el torneo pasado no tenían, pero esto recién empieza, nosotros —por ejemplo— tenemos compañeros nuevos que estamos conociendo y tenemos que hacerlo lo más rápido posible para poder estar bien en el torneo. No hemos arrancado punteros, pero estamos a dos puntos de ellos, no estamos tan mal, pero tenemos que mejorar para ganar y seguir arriba".

Y aclara que para él, América "siempre es favorito, por la institución que es, por la historia que tiene y por lo que demostramos el torneo pasado que pudimos ganar los tres clásicos y ojalá que podamos conseguirlos este torneo".

El juego del domingo estará marcado por el duelo contra Nicolás Castillo, el chileno ha iniciado el torneo como un cañonero letal, pero Bruno dice que la defensa americanista está lista para hacer un buen partido y ponerle un alto a su cuota goleadora.

"Nico es un gran jugador, obviamente hay que cuidar todos los detalles. Pumas trabaja muy bien y hay que plantear el partido diferente al anterior, eso lo va a hacer el técnico, nos va a decir qué debemos hacer y qué no. Estamos preparando bien la semana para poder llegar finos al domingo y conseguir la victoria. Claro que sí (se le puede detener) hay que respetarlo, todo su equipo tiene cosas buenas y ellos también nos deben respetar a nosotros. Vamos tranquilos y hay que demostrar en la cancha quién puede más que el otro".

Bruno ve a un América sólido, bien confeccionado y que será protagonista, porque, dice, la exigencia no baja en Coapa, sino que se va incrementado y están listos para ello. "La exigencia del club, de la hinchada y de nosotros mismos siempre va a estar, porque estamos en un club muy grande y debemos demostrar porque tiene la historia que tiene", la misma que les demanda ganar los partidos ante los rivales más antogónicos del club. Y CU es la primera parada.