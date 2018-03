El 'Negro' Santos, marcando dos generaciones de americanistas

Guadalajara

En las inmediaciones del estadio rojiblanco se ven desfilar los dorsales de los ídolos actuales de ambos equipos, pero no todo son Oribe Peralta o Cecilio Domínguez, hay también un amor eterno por los de antaño, por los que le dieron lustre a esta historia en otras épocas.



Uno de ellos es Antonio Carlos Santos, El Negro, quien ahora es comentarista para la televisión, es de los que deambula por la explanada principal del estadio tapatío.



"Es mi máximo ídolo, me marcó y desde los ochenta siempre lo he seguido. A mi hijo le pongo videos de él y siempre es un gusto recordar sus hazañas, creo que no tendremos nunca un jugador así, de los más grandes del Amėrica", dice Jorge quien hacía fila para ingresar a ver el Clásico Nacional.



El cariño de la gente por Antonio Carlos Santos es tal que Jorge , le inculca amor por su ídolo a su hijo Arturo de 12 años, a quien ha convencido de que el Negro Santos ha sido el mejor jugador de las Águilas.