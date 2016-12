Gignac tuvo ángeles en su recuperación

Monterrey

La figura de Tigres, André-Pierre Gignac se mostró agradecido con el cuerpo médico y las personas que estuvieron en su recuperación, ya que sin ellos hubiera sido imposible que él estuviera esta noche jugando ellos partido de vuelta de la Final del Apertura 2016, de la cual salió campeón con Tigres tras derrotar al América en tanda de penales.

"Le doy las gracias a todos los médicos del club, también a dos o tres personas más, que no puedo decir el nombre; tuve tres día muy complicados, muy difíciles, no sabía si podía jugar esta noche y gracias a ellos, gracias al cuerpo médico, a 'Tuca' por la confianza que me tiene también", declaró el delantero francés.

Respecto al campeonato dijo estar contento luego de obtener su segundo título con los universitarios, con el cual espera poder salir campeón en el Clausura 2017.

"Tenemos una gran institución, tenemos grandes jugadores y ojalá podamos ganar el siguiente campeonato", concluyó.