Marchesín envía mensaje a los americanistas

Ciudad de México

América aprovechó sus redes sociales para que sus refuerzos de cara al Clausura 2017 hablaran sobre su llegada al equipo, y en la grabación Agustín Marchesín, Cristhian Paredes y Óscar Jiménez se mostraron contentos y comprometidos con el club.

El arquero argentino señaló que América implica "mucha responsabilidad", pues es una institución "muy grande y eso amerita mucho compromiso". Además de resaltar que llega a un equipo con grandes figuras, por lo que espera "estar a la altura".

"Es un equipo que tiene muchas estrellas, con muchos jugadores con un gran cartel, sé que voy a aprender muchísimo de esta clase de jugadores y ojalá esté a la altura".

Del mismo modo, el paraguayo Paredes se comprometió con la camiseta y aseguró que viene al futbol mexicano a ser campeón.

"Es un club muy grande todos quieren jugar acá y tengo el privilegio de estar. Juego ofensivo y no me gusta defender y vengo para salir campeón. Vine a salir campeón con América y aprovecharé lo máximo que me toque para salir campeón”.

Por otro lado, el también arquero Jiménez expresó que está cumpliendo un sueño" y que "sabemos que debemos entrenar fuerte, dar lo mejor y aprovechar la oportunidad. Es de los más grandes y el mejor".