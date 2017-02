Las voces en América

Ciudad de México

Tras la derrota ante Chivas en el Clásico Nacional, y de hacerse aún más evidente el mal momento por el que se pasa, en Coapa saben que es momento de dar vuelta a la página, teniendo que enfrentar el próximo sábado en el Azteca al Cruz Azul, equipo que también buscará terminar con una racha de nueve encuentros sin ganar.

AL MAL TIEMPO... TRABAJO

La plantilla volvió a los entrenamientos, sonrisas las justas, porque en estos momentos tampoco se puede caer en un ambiente cargado de negatividad. “Hay que levantar la cara y trabajar”, dijo Oribe Peralta en la zona mixta del sábado anterior.

Otro paso lo dio Darwin Quintero, el lunes que estaba marcado como día de descanso, el colombiano se presentó en las instalaciones de Coapa para hacer un poco de trabajo físico, ahí le nació hacer uso de las redes sociales para dar la cara tras el descalabro, en su cuenta de Instagram transmitió un video en el que respondió a los comentarios de distintos seguidores y transmitió el pesar que existe en la plantilla por la situación actual.

“Se perdió una batalla, pero vamos a seguir trabajando, no se afloja, vamos a seguir, toca darle, esto no es de uno solo, todos queremos hacer las cosas bien y ganar, todos queremos ver al equipo adelante, pero ya saben que esto no es de cómo empieza sino como termina, estamos trabajando para que el equipo esté adelante. Todos quisiéramos siempre ganar, pero no siempre se dan las cosas como uno quiere, el futbol es como la vida, hay que luchar y luchar, toca mantenerse en pie a pesar de las adversidades”. Ese fue parte del mensaje del colombiano.

En el vestuario se valora que el torneo aún no está perdido, que es la hora para que muestren su capacidad de reacción. Trabajar de puertas hacia adentro y tomar fuerza para encontrar un resultado que los meta en la pelea por los puestos de Liguilla.

EL RETO DEL CHIQUIS

El partido contra Cruz Azul tendrá otro punto de exigencia. Ricardo La Volpe no estará en el banco tras la suspensión de un juego a la que se hizo acreedor después de haber sido expulsado por entrar al campo de juego al minuto 74.

Será Rafael García quien lleve el mando del banquillo. El Chiquis es un hombre de futbol, lleva varios años junto a Ricardo Antonio, con quien también sostiene una relación familiar. Eso facilita la confianza y fortalece el vínculo laboral, Rafa sabe bien lo que pretende Ricardo y esta semana trabajarán en la mejor estrategia para hacer frente al juego contra La Máquina.

No es el primer partido que le tocará al Chiquis estar al frente del banquillo, lo hizo el año pasado en la Copa Mx, porque Ricardo acarreaba un par de partidos de suspensión, y García llevó el mando en los cotejos contra Veracruz, Chiapas y el Clásico Nacional contra Chivas.

Rafa es un tipo afable y con un buen bagaje, esta semana el cuerpo técnico buscará pulir todos los detalles que le han visto al equipo y el sábado tendrá la tarea de leer el partido e intervenir de manera oportuna para que el funcionamiento de las Águilas marche conforme a lo planeado.

