América a mantener el pulso

Ciudad de México

América sigue con la puesta a punto para su partido del sábado contra Veracruz, un compromiso en el que el equipo de Miguel Herrera buscará recuperarse luego del tropiezo que tuvieron ante Morelia antes del parón de la Fecha FIFA. A la espera de ver con qué jugadores podrá contar el entrenador para el fin de semana, pues Renato Ibarra y Pablo Aguilar siguen con su proceso de recuperación y hasta este jueves se integrarán los seleccionados paraguayos y Edson Álvarez.

El equipo ha trabajado de buena forma, las ideas de Miguel están cada vez más asentadas y saben que en la segunda parte del torneo se deberá mantener el pulso y buscar acercarse a la Liguillia cuanto antes, más cuando la competencia y la clasificación general está muy apretada.

Guido Rodríguez, mediocampista de las Águilas, señaló que "todos los partidos los intentamos ganar y ahora el que viene es el que tenemos en la cabeza. América es un equipo con grandes jugadores y esa competencia nos ayuda a crecer a todos. Llegamos bien, nos sentimos bien, el grupo en la cancha y en los entrenamientos y esta semana sirvió para seguir tomando las ideas de Miguel y seguir con el buen envión que veníamos".

Por la zona mixta también pasó Pedro Arce, el mediocampista de las Águilas que llegó al club procedente del futbol griego y que no ha tenido la posibilidad de debutar en la Liga y los minutos que ha tenido han sido en Copa, pero espera que una vez superado el proceso de adaptación al club, pueda tener más actividad con el cuadro azulcrema.

"Me siento feliz por los minutos, estoy listo para ayudar al equipo, lo mejor que uno puede hacer es conservar la calma, trabajar duro todos los días y las oportunidades van a llegar. No haber llegado al cien por ciento desde la pretemporada, pero es algo que uno no puede controlar, ya estoy al cien para ayudar al equipo, siempre uno quiere estar en la cancha, pero hay que respetar los procesos".