América y Tigres Femenil, un duelo de poder a poder

Ciudad de México

Este lunes, América y Tigres se medirán en la Semifinal del Clausura 2018 de la Liga MX Femenil en busca del boleto a la gran final.

El 'Volcán' será la sede del primer duelo entre dos de los equipos más poderosos de la liga, que además, fueron los descalificados en las semifinales de la fase anterior, por lo que el partido será aún más reñido.

Las Águilas y las de la UANL representan una muestra clara del talento en el balompié femenino, ya que debido a las características peculiares que ambos poseen, será un duelo de poder a poder.

Base de selección nacional

América y Tigres son las escuadras que más jugadoras con paso por selección nacional registran en su plantilla, incluso algunas de ellas resultaron campeonas de la CONCACAF Sub 20 a inicios de año.

Cecilia Santiago y Jaydi Gutiérrez, porteras de América pertenecen a la selección mexicana en las categorías mayor y Sub 17, respectivamente; Ximena Rios y Julieta Peralta también han formado parte de la Sub 17, mientras que Jana Gutiérrez pertenece a la Sub 15. Dayana Cázares, Alexia Delgado, Montserrat Hernández y Daniela Espinosa son indiscutibles en la categoría Sub 20 y recientemente se coronaron con el título de la CONCACAF de esa categoría.

Aunque Lucero Cuevas y Casandra Cuevas no han tenido un lugar seguro en el conjunto tricolor, ya tuvieron la oportunidad de vestir la camiseta se la selección en una o dos ocasiones.

Por parte de Tigres, tres de sus cuatro porteras han formado parte de la selección nacional en diferentes categorías.

Nayeli Rangel, Carolina Jaramillo, Nancy Antonio, Liliana Mercado y Blanca Solís son las jugadoras más experimentadas que han tenido oportunidades con el conjunto tricolor mientras que jugadoras como Katty Martínez, Belén Cruz, Natalia Villarreal y Lizbeth Ovalle recientemente fueron campeonas de la CONCACAF con la selección mexicana femenil Sub 20.

Natalia Miramontes, Alison González y Vania Villalobos, forman parte del seleccionado tricolor en las categorías Sub 17 y Sub 15.

Técnicos con experiencia

Leonardo Cuéllar, técnico de América es uno de los más experimentados, no solo de la Liga sino del futbol femenil en general pues en su trayectoria ha estado al frente de las selecciones menores de la categoría femenina.

Además, con 66 años de edad, Cuéllar es el segundo entrenador más veterano de los que militan en la Liga MX Femenil.

Del lado del banquillo auriazul, Oswaldo Batocletti es el técnico más veterano de la Liga MX Femenil y a lo largo de dos torneos ha consagrado a la escuadra de la UANL como uno de los equipos más poderosos de la competencia.

Poder en la media cancha

Una de las armas a favor con la que cuenta cada uno de estos equipos son sus mediocampistas, pues son las generadoras de la mayor parte de los goles que han marcado.

Entre sus jugadoras más habilidosas están Dayana Cázares, Montserrat Hernández y Casandra Cuevas por parte de América y Carolina Jaramillo, Belén Cruz y Nayeli Rangel del lado de Tigres.

Sin duda, la semifinal entre América y Tigres podrían considerarse como una final adelantada, sin embargo solo un equipo conseguirá su pase a la fiesta grande del futbol femenil en busca de coronarse como campeonas.