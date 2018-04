América sentencia: Marchesín es intransferible

Ciudad de México

El presidente deportivo del América, Santiago Baños, refrendó el compromiso que tiene el equipo americanista con su portero, el argentino Agustín Marchesín, a quien no piensan transferir en mucho tiempo.

Sostuvo que "Marchesín es sin duda el mejor portero de México, debe estar en selección nacional y no me sorprende que Boca lo esté buscando, porque lo ha hecho antes, pero no se va a ir a ningún lado, repito, es el mejor portero de México y afortunadamente está en este club".

Así, descartó cualquier rumor y comentario en el medio sobre su arquero, y refirió que "ya lo había dicho Mauricio Culebro, es intransferible, y lo que se hable afuera muchas veces es un chisme sin fundamento; deben estar tranquilos y concentrados en lo que viene, porque ahora están en el mejor club de México".

Sin revelar nombres, Santiago Baños también afirmó que sí están en busca de un refuerzo.

"Tenemos una lista de probables o jugadores que venimos siguiendo, y a partir de ahora trataremos de cerrar lo más rápido posible, y si hay otra necesidad pues veremos, de momento nos concentramos en un refuerzo y veremos qué sucede".