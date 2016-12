El América del 2017

Ciudad de México

Las decisiones que se han tomado en Coapa apuntan a una nueva era, sabe la directiva que se debe mantener el tono de competitividad de los últimos años. América no puede ni debe volver a estar en los últimos lugares como ocurrió hace cinco años, cuando el equipo daba pena.

Las decisiones que se han tomado pueden gustar o no, pero la directiva se ha ganado el beneficio de la duda. No ha habido torneo en el que el equipo no estuviera en la Liguilla, siendo protagonista y contendiente al título, lo logró con todos los entrenadores que han pasado por el banquillo azulcrema y con jugadores que llegaron a apuntalar en momentos determinantes, pero también ha habido elementos que no dieron la talla, es el riesgo que corre toda institución a la hora de fichar.

Hasta ahora, América solo ha registrado tres movimientos de entrada: Agustín Marchesín, Óscar Jiménez y Cristhian Paredes; dos arqueros y un mediocampista, a la espera de que en los próximos días se confirmen nombres de otros jugadores que interesan tanto a la directiva como al cuerpo técnico para perfilar un equipo que mantenga el pulso de protagonismo.

En el ámbito de salidas es donde se han dado más movimientos: Moisés Muñoz, Hugo González, Ventura Alvarado y Osvaldo Martínez han dejado el club y aún se está a la espera de concretar las salidas de Rubens Sambueza y Darwin Quintero, quienes fueron puestos transferibles, pero aún no se les puede considerar oficialmente fuera del equipo, hasta que no haya un club que se haga con sus servicios.

Como sea, es un hecho que a partir del Clausura 2017 se verá un nuevo equipo, caras de jugadores que tendrán como obligación adaptarse de inmediato y lograr que América sea un cuadro reconocible, de hecho, Ricardo La Volpe, en entrevista con La Afición durante el Mundial de Clubes, reconocía que desde la primera jornada su equipo ya tendría que mostrar un rostro como él deseaba.

"Tengo que ser claro en qué le está faltando, lo que estoy buscando es agresividad con volantes”



Todo indica que el entrenador argentino avaló la llegada de los refuerzos, que se ajustan al perfil l y a las condiciones futbolísticas que le ayudarán a las Águilas a conformar un equipo que desarrolle su idea de juego, manteniendo la salida desde el fondo, procesando la jugada a través de los mediocampistas y con jugadores de ataque que vayan bien por fuera.

En el arco no habrá mayor problema, más allá de la nostalgia que pueda tener el aficionado americanista por Moisés Muñoz, debe aceptar que su portería estará resguardada por un arquero de calidad, que desde su llegada a México se ha mantenido en el top de guardametas. La calidad de Marchesín no está en tela de juicio, sobre todo es una apuesta a futuro, se rebaja el promedio de edad considerablemente, aunque es cierto que en la puerta, la fecha de nacimiento no tiene el mismo peso que existe con los jugadores de campo.

Cristhian Paredes es un mediocampista de perfil l derecho, juega como segundo contención, una posición clave en el esquema de La Volpe, porque desde el medio campo se compensa la defensa y se engancha con el ataque. Ricardo Antonio le da mucho valor a los jugadores de buen pie y tienen un peso mayúsculo en su equipo, el joven de 18 años ha levantado muchos elogios en Paraguay, se le augura un gran futuro, porque tiene determinación en la cancha, buen pase y golpeo de balón, seguridad en la cesión, arrastre y se agrega al frente con sentido.

Muchos puntos positivos, pero ya se sabe que América tiene una exigencia especial y hay jugadores a los que termina por pesarles. Hay otros elementos en la agenda de las Águilas, los rumores apuntan a Avilés Hurtado, un jugador que La Volpe tiene como prioridad para que le dé ese toque de vértigo y profundidad al ataque azulcrema.

"Será un equipo al gusto mío, a mi manera de jugar, a mi estilo, mis formas y mi filosofía”



También, un jugador joven de origen paraguayo: Cecilio Domínguez, quien juega en el Cerro Porteño de su país, el atacante estaría próximo a ser anunciado como fichaje de las Águilas. Habrá que ver lo que ocurre con Sambueza y Quintero, porque mientras no se arreglen con otro equipo, existe la posibilidad de que continúen.

En la conformación de la actual plantilla, América cuenta con 10 extranjeros, el número de foráneos podría irse hasta los 14 con la posible llegada de Hurtado y Domínguez y la permanencia de Sambueza y Quintero, una situación que con la regla 10/8 obligaría a que cuatro extranjeros se tendrían que ir a la tribuna.

El 5 de enero será cuando el equipo empiece tomar forma, a priori, todo indica que La Volpe no tendrá problema para la confección de su equipo, solo faltará la incorporación de Paul Aguilar, quien volverá a los trabajos habituales hasta marzo o abril. El partido contra Toluca marcará el nuevo América, uno de corte Lavolpista desde el inicio. Materia prima hay, ahora faltan identificar claramente a los pilares del nuevo cuadro azulcrema.