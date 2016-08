América "no sirvió para nada": Ignacio Ambriz

Ciudad de México

Chivas borró a las Águilas de América en el Clásico Nacional, tres a cero que se exhibió en el Estadio Azteca e Ignacio Ambriz no divagó.



"Sí (jugamos mal), desde que estoy aquí no habíamos jugado así, nada bien. Hoy no funcionó el equipo, no sirvió para nada".



Su nación se fue dolida por la manera de caer, un Rebaño que dio su mejor noche, equipo que nulificó así rival.



"La afición se va con las manos vacías. Creo que no se dio un buen partido. Ellos aprovechan los contraataques, son muy directos en el cómo jugar".



Sin embargo, Nacho rechazó que el resultado adverso en el Clásico sea artífice para su adiós, es la Jornada 7 y espera revertir en las próximas semanas.



"Al final esto ni a la mitad va. Hay muchos partidos en puerta. No hay que ser tan drásticos, hay partidos de sobra para rectificar".



Además, Ignacio no compartió que su equipo ya no tenga peso como local, ya que "me ocupa, en los otros partidos pienso que habías hecho cosas buenas; sin embargo, no nos vamos nada bien. Era un Clásico muy importante, me voy molesto".



Finalmente, el técnico de las Águilas reconoció a su rival, quien "jugó con intensidad, concentración. Ellos aprovechan bien, son chicos con mucha velocidad. Cuando pierdes tienes que mejorar todo. Volver a ser humildes, todo es corregible cuando sufres este tipo de derrotas".